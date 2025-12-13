Continúan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya pese a acuerdo anunciado por Trump

Bangkok, 13 dic (EFE).- Los Ejércitos de Tailandia y Camboya mantienen este sábado enfrentamientos en varios puntos de la frontera común, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase el viernes que ambos países habían acordado "detener todos los disparos" de forma inmediata.

Bangkok y Nom Pen se han acusado mutuamente de continuar hoy con las hostilidades, con el uso de cohetes y aeronaves, lo que ha provocado un mayor número de evacuados, que se suman al más de medio millón de desplazados desde el domingo, cuando comenzaron las refriegas a lo largo de la divisora, de unos 820 kilómetros.

A través de Truth Social, Trump aseguró que los líderes de Tailandia y Camboya, Anutin Charnvirakul y Hun Manet, respectivamente, acordaron "regresar al acuerdo de paz" firmado en octubre pasado en Kuala Lumpur, en el que el republicano actuó como mediador.

El mandatario hizo este anunció después de mantener conversaciones con ambos líderes en vista del resurgimiento de los combates, que dejan un saldo preliminar de 26 muertos y más de 200 heridos en ambos lados.

No obstante, Anutin ratificó este sábado en Facebook que Tailandia "continuará con sus acciones militares" hasta que no perciba "más daños ni amenazas", por parte de Camboya, a la que acusa de haber roto la paz pactada al supuestamente sembrar nuevas minas antipersonas en la zona fronteriza.

"Debe quedar claro al mundo que Camboya cesará el fuego, que retirará sus fuerzas y que retirará todos los artefactos explosivos que se han colocado. Si esto se hace y se puede demostrar, Tailandia nunca ha pretendido quitarles nada. Pero primero deben detenerlo todo", remarcó el gobernante ante periodistas.

Nom Pen, por su parte, acusó a Tailandia de expandir hoy sus ataques hacia la provincia de Koh Kong (suroeste), provocando el desplazamiento de cientos de personas en búsqueda de refugios, una marcha que ha sido grabada y difundida en redes sociales.

El Ministerio de Defensa camboyano dice que, después del anuncio de Trump, Tailandia ha usado aviones de combate en sus operaciones y que ha atacado puentes, derribado más infraestructura y disparado en numerosas ocasiones contra poblados.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Trump medió en el conflicto el pasado julio, cuando varios días de enfrentamientos fronterizos dejaron medio centenar de muertos. El republicano reveló que ambos países accedieron entonces a detener los combates después de que los amenazara con represalias comerciales.

En octubre, Trump presidió en Kuala Lumpur la firma de los acuerdos de paz entre Tailandia y Camboya.