Carlos Latre le muestra todo su apoyo a Fedra Lorente tras revelar que se encuentra en la ruina

Fedra Lorente está de plena actualidad tras revelar en exclusiva a la revista 'Semana' que se encuentra en una situación muy delicada económicamente que le ha llevado a vender objetos de su marido y acudir a Cáritas para poder comer. Un testimonio que ha dejado sin palabras a muchos rostros de la profesión que desconocían el infierno por el que está pasando la actriz.

El último en hablar de ello ha sido Carlos Latre, quien se dejaba ver este viernes en Starlite Madrid Navidad y aseguraba que "me ha sorprendido muchísimo" la noticia porque "le tenemos un cariño enorme". "Desde aquí yo le ofrezco la ayuda que haga falta porque creo que ha sido una grande de España, un icono para nuestro país y creo que mujeres como ella tienen que estar trabajando", decía.

Además de tenderle su "apoyo incondicional", Carlos reflexionaba sobre la oferta de trabajo que puede tener ya que "España tiene muchas producciones, tiene muchos escenarios, tiene muchos foros en los que poder estar ahí y creo que no va a tener ningún problema porque además, sobre todo, tiene mucho cariño por parte de la gente".

Tras revelar la ruina en la que se encuentra por la estafa de la que fue víctima su difunto marido Miguel, Latre entiende "absolutamente" a la actriz y recordaba que "una mala gestión o una mala decisión te puede llevar a pasar un mal momento", pero recordaba que "esos momentos también pasan y seguro que si hace falta, se ayuda y se tira adelante".

El presentador de televisión entiende que "no todos sabemos gestionar nuestra economía de la misma manera" porque "no todos tenemos los mismos cruces de caminos y están llenos de baches". En ese sentido, le parece "muy bien hacerlo público" porque "estoy convencido de que muchos la podemos ayudar y que salga adelante, además tiene el cariño y el respeto de todos".