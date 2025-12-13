Camboya cierra su frontera con Tailandia entre nuevos combates durante las últimas horas

El Ministerio del Interior de Camboya ha anunciado este sábado la suspensión de todos los pasos fronterizos con Tailandia en el marco de las nuevas hostilidades entre ambos países que han continuado esta misma mañana.

El anuncio ha sido realizado por un portavoz del Ministerio durante su rueda de prensa diaria, recogida en la página de Facebook de la cartera.

El cierre se aplica a "todos los puntos de entrada y salida del país" y entra en vigor con "carácter inmediato".

Tailandia no se ha pronunciado al respecto ni emitido una decisión similar, por ahora.