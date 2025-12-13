Azulejos contratan por tres temporadas y 37 millones al relevista Tyler Rogers

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).-Los Azulejos de Toronto continuaron este viernes en su plan de fortalecer su cuerpo de lanzadores en las Grandes Ligas, al otorgarle un acuerdo por tres temporadas y 37 millones de dólares al relevistas derecho Tyler Rogers, anunció el portal oficial MLB.com

El pacto con Rogers, que le reportará un salario promedio anual de 12.3 millones de dólares, también incluye un grupo de bonificaciones que podrían elevar su valor total hasta los 48 millones de dólares.

Tras caer en el séptimo juego de la pasada Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, la gerencia del conjunto con sede en Toronto, Canadá, expresó como uno de sus objetivos lograr fortalecer su cuerpo de lanzadores en el mercado de las Grandes Ligas.

La firma de Rogers se une a la de Dylan Cease y a la del mexicano Cody Ponce, así como a la renovación con el ganador del premio Cy Young, Shane Bieber, como los movimientos más importantes que han hecho los Azulejos en el actual mercado de la MLB para fortalecer su picheo de cara a la temporada de 2026.

El diestro de 35 años, quien era uno de los principales relevistas en el mercado de agentes libres de Grandes Ligas, dividió su tiempo de juego en este 2025 entre los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York.

En su recorrido, que inició en San Francisco y terminó en Nueva York, Rogers mostró nuevamente su consistencia y durabilidad desde el montículo, al sumar su cuarto liderato en juegos lanzados en sus siete temporadas en las Grandes Ligas, al lanzar en 81 encuentros.

El nuevo miembro de los Azulejos, cuya mecánica de picheo le permite soltar la pelota casi al ras del suelo, estilo conocido popularmente como “lanzamiento submarino”, cuenta con un sinker y un slider como sus principales picheos, con los cuales suele provocar contactos débiles, con los cuales logra retirar a sus rivales.

Esta habilidad permitió Rogers limitar a solo cuatro jonrones, siete dobles y un triple, el daño que le provocaron con batazos de extrabases en el pasado calendario de la MLB.

En esta campaña, Rogers indujo a los bateadores a conectarle para promedio de apenas .229, en los 77.1 episodios que laboró, en los que ponchó a 48 bateadores, mostrando un gran control, al otorgar apenas siete bases por bolas y le anotaron 17 carreras limpias para dejar su porcentaje de efectividad en 1.98, con marca de 4-6 en victorias y derrotas. EFE