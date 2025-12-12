‘Stranger Things’ invade la Ciudad de México con su nueva experiencia inmersiva

La extensión del evento interactivo de “Stranger Things: The Experience” en Ciudad de México obedece a la alta demanda y al agotamiento total de las entradas durante su preventa inaugural, según consignó la agencia EFE. La organización decidió ampliar las funciones inicialmente previstas hasta marzo, prolongando la estancia en Expo Reforma hasta mayo, con la expectativa de superar las 200.000 visitas en ese periodo. De acuerdo con EFE, el aumento del calendario y la respuesta entusiasta del público muestran el crecimiento del sector del entretenimiento inmersivo en la capital mexicana.

La edición mexicana de “Stranger Things: The Experience” se distingue por el uso de grabaciones inéditas creadas por los actores originales de la serie, quienes participaron de manera remota. El medio EFE detalló que estos registros permiten a los asistentes interactuar directamente con los personajes dentro de una estructura narrativa que traslada episodios icónicos de la producción televisiva al espacio físico de la exhibición. La propuesta combina la recreación meticulosa de escenarios y el uso de herramientas digitales, como la realidad aumentada, que potencia el involucramiento del visitante en la trama.

El evento se desarrolla a lo largo de cuatro pisos temáticos que reproducen entornos emblemáticos del ficticio pueblo de Hawkins, donde se sitúa la acción de la serie. EFE informó que el recorrido incluye sets cuidadosamente recreados, algunos de los cuales funcionan como estudios fotográficos donde los visitantes pueden retratarse en lugares como salas de videojuegos o centros comerciales inspirados en la década de los ochenta. También se ofrecen productos gastronómicos alusivos al universo narrativo, como helados o pizzas replicados a partir de los vistos en pantalla, lo que complementa la atmósfera inmersiva.

La integración de la tecnología se ha convertido en uno de los atributos principales de la experiencia. Según publicó EFE, la realidad aumentada permite a los asistentes enfrentarse virtualmente a antagonistas reconocibles como Vecna y Demogorgons, facilitando la recreación de desafíos centrales en el relato. Rodrigo Mathias, CEO de DC Set Group y responsable conceptual del evento, explicó a EFE que el diseño busca involucrar al público en un rol protagónico dentro de los guiones propuestos. En palabras de Mathias facilitadas por la agencia, “Aquí entras y vives como un actor, formas parte de un episodio en el que enfrentas a Vecna. Es algo único”.

El proceso de admisión contempla una tarifa de acceso de 616 pesos mexicanos, equivalentes a unos 34 dólares estadounidenses. Durante la jornada de apertura, EFE reportó que todas las localidades disponibles se agotaron rápidamente, lo que llevó a la organización —Fever Mexico— a habilitar nuevas fechas y adaptar la programación para atender el flujo constante de visitantes. Santiago Muñoz, director general de la firma organizadora local, explicó a EFE que la iniciativa responde a la tendencia creciente de propuestas temáticas asociadas a éxitos audiovisuales y al interés del público por experiencias que trasciendan la simple observación pasiva.

Las actividades propuestas superan la dinámica de exposición convencional. EFE detalló que los participantes pueden explorar decorados, involucrarse en retos argumentales e investigar pistas en equipos, simulando la resolución de dilemas semejantes a los que enfrentan los personajes en la serie. La narrativa se apoya en la ambientación visual y en elementos digitales que refuerzan la ilusión de participar directamente en la acción de Hawkins, con la posibilidad de asumir roles temporales según la dinámica del recorrido.

El medio EFE subrayó que la elección de Ciudad de México como sede responde al desarrollo del consumo audiovisual y la relevancia cultural local. Datos de la agencia indican que México representa uno de los mercados con mayor actividad de usuarios para Netflix en la región, y que “Stranger Things” se mantiene entre las producciones más vistas, sólo por detrás de “El Juego del Calamar” dentro del catálogo de estrenos de habla inglesa en la plataforma.

Cada nivel del recinto presenta una ambientación única con transiciones modulares, de modo que los asistentes puedan adaptar el ritmo de la visita según sus preferencias. Los organizadores han planificado una agenda flexible, diseñada para cubrir diferentes intereses y perfiles de aficionados. De acuerdo con EFE, la estructura del evento emplea tecnologías colaborativas y mecánicas de juego que refuerzan el compromiso activo con el universo narrativo, enfatizando la pertenencia y la identificación con la franquicia.

La agencia EFE informó que la marca “Stranger Things: The Experience” se posiciona internacionalmente como modelo en experiencias centradas en franquicias televisivas, marcando una preferencia por la interacción directa y la aplicación de recursos tecnológicos para profundizar la relación entre audiencias y relatos audiovisuales. La respuesta obtenida hasta el momento y las previsiones de asistencia confirman el interés sostenido en propuestas que integran elementos populares del entretenimiento digital y la participación activa de los espectadores en escenarios físicos de recreación.