Más de una treintena de heridos en una explosión durante una boda en el suroeste de Siria

Más de una treintena de personas han resultado heridas en una explosión que ha tenido lugar este viernes por la noche durante la celebración de una boda en la gobernación de Daraa, en el suroeste de Siria, según un balance de las autoridades.

La Defensa Civil Siria, conocidos como 'cascos blancos', que ha proporcionado la cifra de víctimas, ha indicado que el incidente ha tenido lugar en la ciudad de Abdin, hasta donde se han desplazado los equipos de emergencias de la gobernación, según ha señalado a través de su perfil en la red social X.

El encargado de Sanidad de Daraa, Ziad al Mahamid, ha explicado que los heridos han sido ingresados en tres hospitales distintos y que, además, hay menores de edad entre las víctimas. El personal médico ha activado planes de respuesta rápida, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias SANA.

El alcalde de Mariya y Abdín, Muwafaq Mahmud, ha explicado que "personas desconocidas lanzaron dos granadas de mano directamente contra el lugar" donde se estaba celebrando la boda, "hiriendo a varios asistentes" con distintos niveles de gravedad.

Las autoridades ya han iniciado una investigación sobre la explosión para determinar las causas de la misma y garantizar que los implicados rindan cuentas, tal y como ha informado la citada agencia de noticias.

