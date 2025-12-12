La actriz America Ferrera llama a humanizar la migración en visita a albergue en México

La creación de proyectos productivos, como la fábrica de tortillas dentro de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN), ha emergido como uno de los principales mecanismos de supervivencia frente a la reducción de recursos externos y el aumento de necesidades entre la población migrante y refugiada. Según consignó la agencia EFE, esta iniciativa, impulsada a través de la donación de una máquina por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), representa una de las estrategias que los albergues han debido poner en marcha para sostener servicios básicos ante un panorama de menor financiamiento internacional y recortes en presupuestos gubernamentales, sumado a una demanda creciente de atención por parte de quienes llegan huyendo de situaciones adversas.

La visita reciente de la actriz estadounidense America Ferrera, embajadora de Buena Voluntad de la OIM, a CAFEMIN, buscó constatar de primera mano los efectos de la insuficiencia presupuestaria en el funcionamiento cotidiano del refugio. Según publicó EFE, Ferrera recorrió las instalaciones del albergue en la Ciudad de México, interactuando con mujeres, niños y familias que dependen de los servicios proporcionados por la organización, muchos de los cuales han quedado suspendidos tras la disminución de los fondos. Durante su trayecto, observó cómo la escasez de recursos ha obligado a despedir personal y cancelar programas destinados a la atención alimentaria infantil, a la entrega de medicamentos a madres en situación de vulnerabilidad y a la capacitación laboral de personas refugiadas.

La directora de CAFEMIN, María Magdalena Silva, relató a EFE que el modelo productivo instaurado con la venta de tortillas figura actualmente entre los ingresos fundamentales para el refugio, una solución de urgencia que no surgió por oportunidad, sino por necesidad. El avance de la autogestión ha resultado indispensable para que la institución continúe operando, ya que la presión humanitaria, marcada por el constante arribo de personas desplazadas, no disminuye, mientras los apoyos estatales e internacionales se reducen paulatinamente. Silva indicó, según reportó EFE, que esta situación ha llevado al cierre de servicios que resultaban esenciales para la adecuada atención de los sectores más frágiles del flujo migratorio.

El contexto descrito no solo se limita a cuestiones económicas. La directora también expuso al medio que la actitud social en la capital mexicana hacia la migración se ha vuelto menos receptiva, lo que añade tensión y dificultad a las labores de protección y acompañamiento. Aseguró que la proliferación de discursos antimigratorios, señalada por la agencia EFE, influye negativamente en el entorno y en la percepción pública de las personas desplazadas, al punto de complicar aún más el trabajo asistencial y el acceso a los recursos.

America Ferrera, por su parte, compartió experiencias y testimonios recogidos durante su visita para EFE, poniendo especial énfasis en la vulnerabilidad de quienes integran los circuitos migratorios: “He estado observando aquí, directamente en el terreno, cómo tantas organizaciones y recursos, como CAFEMIN, están sufriendo por los recortes. Están teniendo que despedir empleados y suspender programas que alimentan a niños, salvan vidas, dan medicina a una madre enferma o brindan habilidades para conseguir empleo a padres que intentan levantarse y construir una nueva vida”. Ferrera subrayó ante EFE que el deterioro de las condiciones materiales de estos espacios deja fuera de cobertura a los grupos que más requieren ayuda y que los centros de protección adquieren un papel determinante para favorecer la recuperación física y emocional de la población migrante, a pesar de las adversidades.

Ferrera remarcó en su diálogo con EFE el impacto que los recortes presupuestarios tienen sobre la vida cotidiana de mujeres, niños y familias, personas que suelen ser quienes enfrentan los mayores peligros cuando se ven obligados a abandonar su país por razones de violencia o ausencia de oportunidades. “La mayoría de los migrantes que sufren las políticas globales son mujeres, niños, familias y personas que no tienen más opción que abandonar su hogar de origen y buscar una vida mejor, exponiéndose a situaciones increíblemente peligrosas y desagradables”, manifestó durante la entrevista. Su testimonio puso en evidencia la urgencia de mantener espacios seguros que puedan mitigar los efectos del desarraigo forzado.

La embajadora de la OIM también se refirió, según consignó EFE, a la necesidad de humanizar la conversación sobre la migración y de fortalecer la cooperación entre organizaciones, empresas y autoridades. Ferrera manifestó: “Puede hacer mucho por una persona el simplemente ser vista como un ser humano”. Planteó que la deshumanización de las personas migrantes obstaculiza tanto las soluciones sociales como el desarrollo de políticas incluyentes, complicando la búsqueda de respuestas conjuntas y el tejido de lazos solidarios entre comunidades anfitrionas y personas en tránsito.

En la misma línea, Ferrera apeló a la corresponsabilidad social y llamó a diferentes sectores de la sociedad a sumarse a los esfuerzos de apoyo: “Todos podemos contribuir. Todos podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento ajeno (...) Puedes usar tu voz, tu dinero, tu tiempo, tu energía. Cualquier cosa que tengas para ofrecer es más de lo que mucha gente aquí tiene”. Según EFE, la actriz enfatizó que la modificación de las políticas migratorias puede alterar los flujos poblacionales, pero no resuelve los factores estructurales que obligan a miles de personas a tomar rutas peligrosas, resaltando la urgencia de una cultura comprometida con la solidaridad.

Durante su visita, Ferrera también mencionó su historia personal, de origen hondureño, y el papel de sus propios padres en la búsqueda de un mejor futuro, estableciendo un vínculo directo y testimonial con las personas migrantes. EFE interpretó este gesto como una forma de reforzar el mensaje de dignidad y de reconocimiento a las familias que, por necesidad, han debido emigrar.

La transformación interna de los albergues no solo es consecuencia del déficit de fondos internacionales. Según detalló la directora de CAFEMIN a EFE, la gestión de microemprendimientos resulta obligatoria ante la pérdida de apoyos oficiales y privados, pues la presión de la demanda no se ha reducido. El desarrollo de estrategias de autogestión concede una respuesta inmediata a la crisis, protegiendo, aunque sea temporalmente, los programas más indispensables. Sin embargo, la incertidumbre es una constante que condiciona la operación presente y futura para los refugios.

EFE recabó que el avance de las iniciativas productivas en refugios como CAFEMIN responde a la multiplicación de necesidades que no parecen encontrar una solución cercana. La expansión de estos mecanismos, promovidos tanto por la urgencia como por la escasez, reflejan un cambio de paradigma en la forma de enfrentar las crisis humanitarias vinculadas a la migración y el refugio en México.

Finalmente, los testimonios y datos recogidos por EFE subrayan que la progresiva disminución del financiamiento y el endurecimiento de las condiciones sociales han forzado a las organizaciones a modificar su funcionamiento, priorizando la creación de oportunidades y recursos internos frente a la creciente ola migratoria. Las respuestas adaptativas que han desarrollado, aunque no resuelvan las causas profundas del desplazamiento, permiten sostener los servicios esenciales y acompañar a quienes cruzan las fronteras en búsqueda de protección.