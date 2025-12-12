Iñaki Urdangarín revela la reacción de sus hijos, y de la Familia Real, a su primera entrevista en televisión

Horas después de la emisión de su primera entrevista en televisión desde su salida de prisión en el programa 'Pla seqüència' de La 2Cat presentado por su íntimo amigo Jordi Basté -en la que se ha abierto en canal y ha confesado que una de las mayores pérdidas que sufrió tras su paso por la cárcel fue a la Infanta Cristina, uno de los grandes amores de su vida y a la que ha reconocido que sigue queriendo mucho-, Iñaki Urdangarín ha intervenido en el programa de radio 'Rac1' y ha contado cómo ha reaccionado su familia a sus declaraciones más sinceras.

Además de poner en valor el haber podido expresar su "lado más personal" en televisión, el exduque de Palma ha esquivado las preguntas sobre por qué no entrado en el Caso Nóos, apuntando enigmático que "habrá tiempo de hablar o escribir sobre eso".

Y aunque no ha aclarado si en sus memorias, que se publicarán en febrero de 2026, se sincerará sobre la mayor 'losa' de su vida, sí ha asegurado que su libro "no está escrito para polemizar nada ni para juzgar a nadie", reconociendo que "no son unas memorias en mayúsculas. No será tan largo como el libro del Emérito".

"Es más bien un relato, una primera aproximación a cinco etapas importantes de mi vida. Un ejercicio de sinceridad, de revisión y, sobre todo, de crecimiento personal. Quien quiera encontrar la polémica o el chafardeo en el libro yo no escribiré sobre eso", ha añadido rotundo, desvelando que sus memorias surgieron de la necesidad de dar su "versión de los hechos ocurridos", apuntando que relatará "verdad" y lo ha "pasado" en los últimos años.

"No tiene que estar la gente de acuerdo conmigo, pero es lo que yo he vivido. Repasar las diferentes etapas de mi vida, cerrar otras como la de la prisión. A mí ya me gustaría cerrarlo y compartir con honestidad lo que yo he aprendido", ha confesado con sinceridad.

Respecto a la reacción de su familia a la entrevista en el programa 'Pla seqüència', Urdangarin ha revelado que todos "están muy contentos". Su madre, Claire Liebaert, "se ha emocionado porque ha vivido todo el proceso de primera mano, y sus hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín no le han dicho nada como tal, pero sí que le han visto bien y que son "optimistas con el futuro" y "desean que las cosas me vayan bien".

"Hemos sufrido durante muchos años y quizá ahora es el momento de empezar a hablar en este tono con esta recuperación ya serena y honesta que todo el proceso me ha dado", ha expresado, desvelando además que ni la Infanta Cristina ni la Familia Real se han puesto en contacto con él tras su entrevista: "No, no he recibido nada por ese lado".