Agencias

Hamás lamenta los muertos por la tormenta en Gaza y asegura que forma parte de la "guerra de exterminio"

Guardar

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha lamentado este viernes las muertes causadas por la tormenta polar que afecta a la Franja de Gaza desde hace varios días y ha asegurado que la situación supone una "extensión" de la "guerra de exterminio" que sufre el pueblo palestino.

"El colapso y las muerte que están teniendo lugar en Gaza son una extensión de la guerra y muestran el fracaso del sistema internacional a la hora de ofrecer ayuda en la Franja", ha indicado el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, en un comunicado.

"Esto constata la falta de capacidad por parte de la comunidad internacional de ofrecer algo de alivio a Gaza" ante la "guerra genocida" y el "asedio que sufre la gente del enclave", después de que se confirmaran a causa trece fallecidos por las inundaciones y las bajas temperaturas.

Así, ha criticado los "contiguos derrumbes de las viviendas que ya han sido objeto de bombardeos debido a la tormenta", algo que está "provocando más muertes" y que "refleja la magnitud sin precedentes del desastre humanitario causado por la guerra criminal sionista".

"Es necesario que se tomen medidas por parte de todas las partes implicadas para poner fin al exterminio e iniciar inmediatamente un proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza que permita que la población obtenga una vivienda digna", ha puntualizado, antes de advertir de que los suministros que entran "no cumplen los mínimos requeridos ni protegen contra el viento, el agua o el frío".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Finlandia comprará misiles avanzados a EE. UU. para armar a sus nuevos cazas F-35A

Infobae

Desmantelan en Colombia red que tramitaba pasaportes para dominicanos prófugos de Justicia

Infobae

Eritrea se retira de la IGAD por "desempeñar un papel perjudicial" para sus miembros

Infobae

Turkmenistán celebra 30 años de neutralidad y aislacionismo a la norcoreana

Infobae

La premio Nobel iraní Narges Mohammadi, detenida "de forma violenta"

Infobae