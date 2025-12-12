Exención fiscal de Puerto Rico podría costar cientos de millones a contribuyentes de EEUU

San Juan, 12 dic (EFE).- Los demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes publicaron este viernes un informe que revela que la exención fiscal de Puerto Rico para los ultrarricos podría costar "cientos de millones de dólares al año" a los contribuyentes estadounidenses.

El informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) expone asimismo que hay poca evidencia de que estas exenciones estén generando beneficios económicos para el pueblo de Puerto Rico.

"Mientras las familias en todo Puerto Rico luchan por llegar a fin de mes, millonarios y multimillonarios se abalanzan sobre la isla para explotarla como un refugio fiscal personal", declaró el miembro de mayor rango del Comité, el demócrata Jared Huffman.

Según el documento, el total de los impuestos federales pagados por año por los contribuyentes que reciben el incentivo fiscal para inversionistas residentes en Puerto Rico se redujo en 127.143 millones dólares (un 46 %), comparando con las cifras previas a su traslado a la isla.

En 2023, los demócratas del Comité de Recursos Naturales a la GAO que investigara cómo ciertas exenciones fiscales de la Ley 60 de 2019 de Puerto Rico podrían crear un paraíso fiscal injusto para los ultrarricos y no beneficiar en absoluto al pueblo puertorriqueño.

El informe reveló que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) perdió el 38 % de su personal de control fiscal durante la purga del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y Elon Musk, lo que facilitó que las personas adineradas consiguieran exenciones fiscales mediante fraude, ya que no hay suficiente personal para verificar que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Un ejemplo de estas consecuencias fue que 179 personas obtuvieron la exención fiscal a pesar de no cumplir siquiera con el requisito básico de vivir en Puerto Rico durante al menos la mitad del año.

Hufmman denunció que, gracias a que Trump desmanteló el IRS, "casi no queda nadie para verificar si estos ricos cumplen las normas y los requisitos básicos de residencia para justificar estas exenciones fiscales, y mucho menos si contribuyen a la comunidad".

"El pueblo de Puerto Rico merece inversiones reales y oportunidades económicas que impulsen a las familias, no un sistema amañado que permite a los ultrarricos evadir impuestos a costa de la isla", subrayó.

El informe indica que el IRS debería mejorar la supervisión de los contribuyentes que reclaman exención de impuestos federales.

Al respecto, la congresista Nydia M. Velázquez afirmó que "el IRS no se ha tomado en serio la aplicación de la Ley 60, lo que ha alimentado los problemas de evasión fiscal tanto en la isla como en Estados Unidos continental".

"Los ricos lograron manipular el sistema y evadir millones en impuestos, dejando a los puertorriqueños con las consecuencias del aumento del costo de la vivienda, el desplazamiento y la falta de fondos para los servicios públicos", agregó.

En la misma línea, la representante Alexandria Ocasio-Cortez señaló que esta política "no solo aumenta la desigualdad económica en la isla, sino que también roba de los bolsillos de los estadounidenses valiosos ingresos fiscales federales utilizados para financiar el Seguro Social, Medicare y otros programas federales esenciales". EFE