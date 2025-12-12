Cuerpo confía en "acomodar" las preocupaciones de Bélgica para un acuerdo en "días" sobre los activos rusos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha apuntado este viernes desde Bruselas la voluntad de los socios de lograr "acomodar las preocupaciones" que aún tiene Bélgica respecto al uso de los activos rusos congelados en Europea para financiar a Ucrania, de modo que sea posible un acuerdo "en días" que permita a los líderes dar su visto bueno al préstamo de reparación de 90.000 millones en la cumbre del próximo jueves en Bruselas.

"Estamos todos de acuerdo en la urgencia de la necesidad que tiene Ucrania en términos de financiación y en la urgencia, por tanto, de ser capaces de tomar una decisión. También (estamos de acuerdo en) la voluntad por acomodar las preocupaciones de las autoridades belgas", ha explicado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a la reunión del Ecofin.

Los países de la Unión Europea trabajan en una solución que pueda ser adoptada por mayoría cualificada, es decir, para sacar adelante la propuesta del Ejecutivo Von der Leyen de recurrir a la liquidez de activos soberanos rusos congelados por las sanciones sorteando el riesgo de veto de Hungría cualquier decisión que requiera la unanimidad de los 27.

Ello permitiría también un acuerdo sin Bélgica, cuyo Gobierno se opone frontalmente porque la mayoría de los 210.000 millones de activos congelados en Europea se encuentran en una entidad depositaria (Euroclear) instalada en su territorio y teme las represalias de Moscú. Sin embargo, los 27 y Bruselas han dejado claro que entienden las dudas belgas y que trabajan para ofrecerles las "salvaguardas" legales y financieras necesarias.

El primer paso se dará este viernes, salvo sorpresa de última hora, cuando a las 17:00 horas se cierre el procedimiento escrito para adoptar el acuerdo alcanzado la víspera a nivel de embajadores, que permitirá recurrir al mecanismo de excepción previsto en el artículo 122 de los Tratados para "inmovilizar indefinidamente" los activos rusos congelados y dejar de depender de las renovaciones semestrales de las sanciones a Rusia.

En este contexto, Cuerpo ha considerado que este primer acuerdo "da unas garantías adicionales" para poder recurrir a los activos congelados para garantizar la financiación de la economía ucraniana y por ello ha confiado en que "a lo largo de los próximos días" también sea posible "aterrizar al máximo" las condiciones para un "apoyo mayoritario" de los Estados miembro al préstamo de reparaciones en la cumbre de la próxima semana.

"Va a haber muchísimas reuniones en los próximos días para ser capaces de garantizar(lo) y esperemos que podamos llegar, porque es un acuerdo importantísimo", ha razonado Cuerpo, quien en todo caso ha afirmado que el compromiso generalizado es el de resolver las reservas de Bélgica para que sea parte del acuerdo.

"Es un elemento en el cual la Comisión está trabajando también duramente y desde el resto de Estados miembro somos conscientes de que es necesario acomodar estas preocupaciones y esperemos que se pueda hacer en los próximos días", ha concluido.