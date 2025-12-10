Trump advierte a Petro que será "el siguiente" después de Maduro

Al abordar el impacto de la Operación Lanza del Sur en América Latina, fuentes oficiales detallaron que desde septiembre las fuerzas armadas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, acciones que según subrayó EFE han resultado en la muerte extrajudicial de más de ochenta tripulantes. En este contexto de creciente tensión regional, Donald Trump ha dirigido nuevas advertencias al presidente colombiano Gustavo Petro, situándolo bajo presión y sugiriendo que podría enfrentar medidas similares a las impuestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según reportó la agencia EFE, durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos descartó la posibilidad de mantener pronto conversaciones con Gustavo Petro, señalando que el trato del mandatario colombiano hacia Washington ha sido "bastante hostil". Trump manifestó: “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, en una alusión directa a que Colombia podría experimentar próximamente un endurecimiento comparable al aplicado a Venezuela.

El mandatario estadounidense explicó que, a su juicio, Colombia enfrenta "grandes problemas" por el auge de la industria del narcotráfico, y afirmó que el país “está produciendo mucha droga”. Según EFE, Trump acusó directamente a Colombia de albergar "fábricas de cocaína" que exportan este estupefaciente hacia territorio estadounidense, fortaleciendo así el argumento de su administración sobre la lucha antidrogas en la región.

Las declaraciones suceden tras una serie de decisiones en materia de política exterior y antidrogas. De acuerdo con EFE, Trump excluyó en septiembre a Colombia de la lista de países considerados socios en la lucha contra el narcotráfico, y como consecuencia, impuso sanciones contra Gustavo Petro, al que calificó de “líder del narcotráfico”. La reacción de Petro no se hizo esperar, y el presidente colombiano rechazó las medidas, reivindicando la política antidrogas implementada durante su mandato como adecuada y suficiente.

La gravedad de la amenaza lanzada por Trump reside en el contexto de la Operación Lanza del Sur, una ofensiva lanzada con el objetivo de combatir el tráfico de drogas en Latinoamérica. EFE consignó que las acciones lideradas por Estados Unidos han incrementado la tensión con el gobierno venezolano, encabezado por Maduro. La ofensiva incluye el despliegue de recursos militares y operativos en la región, con el objetivo declarado de contrarrestar las redes ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno venezolano se ha caracterizado por el llamado de Nicolás Maduro a la población a organizarse ante las amenazas estadounidenses y reforzar las milicias ciudadanas. Según EFE, Trump prometió que “pronto” comenzarán ataques directos dentro de Venezuela, una declaración que ha intensificado la alerta tanto en Caracas como en otros gobiernos de la región.

En el transcurso de la operación, autoridades estadounidenses, según indicó EFE, han centrado sus esfuerzos en interceptar embarcaciones que presuntamente transportan drogas en aguas próximas a Colombia y Venezuela. Las acciones han supuesto la destrucción de barcos y la muerte de sus tripulantes sin proceso judicial, incrementando la polarización sobre la estrategia estadounidense y sus consecuencias en la estabilidad regional.

En otro aspecto relevante, el endurecimiento de las declaraciones y medidas de Estados Unidos hacia Colombia no sólo se inscribe en el marco de la lucha contra el narcotráfico, sino también en las dinámicas bilaterales entre ambos países. Trump ha sostenido que el actual gobierno colombiano no colabora suficientemente con las prioridades de Washington en materia de seguridad y control de drogas. Esta percepción ha llevado a una reevaluación de la relación diplomática y al cierre del diálogo directo de alto nivel.

Según EFE, la retórica utilizada por la administración Trump pone a Colombia en una posición similar a la de Venezuela, abriendo la puerta a un aumento de la presión política, económica y posiblemente militar en los próximos meses. Tanto la comunidad internacional como organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por el uso de acciones letales y la ausencia de garantías procesales en el marco de las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

En el escenario interno colombiano, la respuesta institucional apunta a la defensa del enfoque nacional en materia de combate al narcotráfico, exhortando a mantener las vías diplomáticas y rechazar lo que consideran una injerencia directa en los asuntos internos del país. Según diversos reportes de EFE, la disputa por la metodología y la narrativa sobre el tráfico de drogas ha escalado, generando incertidumbre en aspectos de cooperación, asistencia e intercambio de información entre ambos Estados.

El desarrollo y la posible ampliación de la Operación Lanza del Sur, junto con la presión declarada por Trump hacia el gobierno de Petro, mantienen en alerta a los actores políticos de la región, mientras la tensión diplomática continúa en aumento.