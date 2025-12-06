Palou: "No creo que sea una leyenda de la IndyCar"

Madrid, 6 dic (EFE).- El piloto español Álex Palou (San Antonio Vilamajor, 1997) ha logrado este año 2025 cumplir el sueño de todo piloto de IndyCar, ganar las prestigiosas '500 millas de Indianápolis'. A ese éxito le ha sumado la conquista del campeonato por cuarta vez. Pese a ello no cree aún que sea leyenda en una disciplina en la que espera seguir muchos años, sin perder de vista otros retos como probar la NASCAR o el Dakar, tal como explica en una entrevista con EFE.
P: ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando alguien le recuerda que has ganado las prestigiosas '500 millas de Indianápolis'?
R: Mucha felicidad por lo que ha pasado este año en 2025 de haber ganado las 500 y luego el campeonato también. Aún estoy que no me lo creo, porque no he parado todavía. Ahora, en Navidad, tendré más tiempo de estar con la familia, hablar un poquito más y asimilarlo.
P: ¿Cuál sería el equivalente en el deporte europeo de esa carrera?
R: Las 500 millas digamos que son la Champions y el campeonato es la liga. Cuando ganas una o la otra es un año increíble, pero cuando juntas las dos es un año mágico. Es difícil compararlo, pero las 500 serían como un 'major' para nosotros.
P: ¿Cómo se justifica la fama de la prueba?
R: Más que nada la historia que hay detrás, todo el legado que han dejado todos los demás pilotos y equipos. Se ha corrido durante guerras y hasta con la COVID, toda la historia que tiene es lo que la hace tan importante. El ambiente es lo que lo hace más especial cuando estás ahí. La carrera en sí es divertida, pero es una carrera igual que las demás, un poco más larga, con un poco más de velocidad por el circuito. Pero que lo diferencia es tener 350.000 personas, gente que es súper mega fan del Motorsport, otros que no tienen ni idea pero van ahí porque llevan 50 años yendo a esa carrera y no se pierden ni una.
P: ¿Se quitado un peso de encima? ¿Se veía incompleto sin haber conquistado la prueba a pesar de los tres títulos que llevaba?
R: Sabía que aún teniendo tres títulos, si me hubiera retirado sin unas 500 pensaría que no habría sido una carrera completa.
P: Aunque le queda mucho... ¿opina que es ya una leyenda de esto?
R: No creo que sea una leyenda, una leyenda es cuando alguien es capaz de hacer algo increíble durante mucho tiempo. Yo considero que he hecho algo muy difícil e increíble, pero durante un tiempo muy corto, y puede ser que sea solo por suerte, por haber tenido justo un 'timing' increíble con el coche y los otros pilotos. Considero que alguien es una leyenda cuando lo ha conseguido hacer durante 10, 15 ó 20 años, como podemos ver con Dixon o con Alonso o Schumacher en Fórmula 1. No es que hayan ganado durante 3 ó 4 años, sino que lo han podido hacer con reglamentación y equipos diferentes.
P: ¿Qué le motiva ahora?
R: Ganar, el volver el año que viene y saber que todos empezamos de cero, que haber quedado primero este año no sirve para nada de cara al 2026 porque no nos dan más puntos, ni más potencia, ni nada. Me divierte un montón trabajar con el equipo, conmigo mismo, intentar ganar a todos.
P: ¿Cree que al ser la Indycar una cosa muy propia de Estados Unidos, la gente en España no aprecia lo suficiente lo que está consiguiendo?
R: Es normal, culturalmente no hemos seguido nunca las 500 millas ni la IndyCar; es un campeonato que pasa a más de 10.000 kilómetros de aquí, en horarios diferentes... lo entiendo. Mi oportunidad ahora que lo estamos haciendo bien y estamos ganando es hacer cosas como esta, traer el trofeo por Barcelona, por Madrid y que gente descubra qué es la IndyCar, se enganche un poquito y empiece a seguirla. No se conoce y entonces no se valora, pero creo que cada vez vamos sumando para que no sea así.
P: ¿Y en Estados Unidos les escuece que llegue un español y gane cuatro títulos?
R: Hace unos cuantos años sí, porque era un campeonato muy estadounidense con pilotos el 90% de allí. Pero últimamente es muy internacional, de hecho solo hay 4 ó 5 estadounidenses. Se ha internacionalizado un montón y no les importa ni a los fans, les da igual
P: ¿Dónde está para usted la línea del final de la Indycar para pasar a hacer otras cosas? ¿en algún número de títulos? ¿en la edad?.
R: No lo sé. Una de las cosas que más me gusta de Indycar es ver que hay gente como Scott Dixon que tiene 43 años, ha quedado tercero y sigue disfrutando de las carreras. Si de aquí a 15 años puedo seguir en Indycar disfrutando igual o más de lo que lo estoy haciendo ahora, sería un sueño para mí. Pero puede ser que me canse antes o pierda velocidad antes o pase algo antes.
P: Entre probar en la NASCAR, centrarse en las carreras de resistencia al estilo de las 24 horas de Le Mans o un Dakar, ¿qué es lo que más le motiva a día de hoy?
R: Ahora mismo quiero hacer algo de NASCAR, me encantaría probar un circuito normal; no hacer una temporada, solo hacer una o dos carreras al año. El coche es muy diferente y no es tan rápido ni bueno como un Indycar, pero creo que las carreras pueden ser muy divertidas. Resistencia hago Daytona seguro, voy a hacer también Sebring y alguna más; voy a intentar hacer Le Mans si puedo, aunque es difícil por el calendario y por los coches disponibles que hay. Y Dakar yo lo veo más como algo cuando ya haya terminado.
P: ¿Pero le apetece?
R: Sí, un montón. Lo único que ahora mismo no me apetece, porque no tengo ni idea. Iría rápido pero creo que me perdería en el kilómetro 2 después de salir y estamparía el coche en el kilómetro 3. Es algo a lo que tienes que dedicarle todo el tiempo, es tan difícil y tan competitivo que tienes que dedicarte todo el año para hacer eso.
