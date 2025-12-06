Palou: Comparado con la gente que he conocido, Verstappen es el único realmente especial

Madrid, 6 dic (EFE).- Álex Palou, piloto español cuatro veces ganador del título de la IndyCar y que este año ha conquistado además las prestigiosas '500 millas de Indianápolis', habló en una entrevista con EFE sobre el salto que nunca ha dado a la Fórmula 1 y sobre la figura del neerlandés Max Verstappen, con el que coincidió en categorías formativas.

"Verstappen es una de esas personas y pilotos que está un poco por encima de todo el mundo, no me compararía con él porque, sin conocer a otros pilotos como Fernando, Hamilton o Schumacher; comparado con la gente que he conocido es el único que he visto que es realmente especial. Sé por qué ha llegado él y no me pregunto por qué no he tenido la misma oportunidad, considero que está un paso por encima", explica.

"No tengo ninguna espina clavada con la Fórmula 1 porque después de ganar mi primer campeonato en IndyCar lo intenté y lo di todo para tener un asiento durante toda la temporada. Tuve la oportunidad de probar el Fórmula 1 varias veces y me lo pasé muy bien, aprendí un montón y no salió. Si no lo hubiera intentado supongo que lo tendría en la cabeza pero lo intenté, no salió y tengo la suerte de que no me quemé por el camino, porque hay muchos pilotos muy buenos que se han quemado solo por intentarlo".

Aun así, opina que tanto él, como otros pilotos de IndyCar, podrían estar capacitados para competir en la modalidad: "De velocidad y de conducción no tengo ninguna duda, pero no solo yo, creo que hay muchísimos pilotos en IndyCar que lo harían muy bien, el nivel está muy alto. En Fórmula 1 si hay 20 asientos yo creo que 10 ó 12 son merecidísimos, pero hay algunos que a lo mejor no son la clave".

"No me quejo, en ningún momento he pensado que no debería estar 'Fulanito' y debería estar yo, si está ahí será por A o por B, porque interesará más, porque tendrá patrocinadores o porque habrán considerado que era mejor. Tengo la suerte, que no todos tienen, de haber conseguido mi camino y estoy infinitamente feliz", afirma.

El español no oculta que la diferencia entre conducir un Fórmula 1 y un IndyCar es "muchísima": "Un Fórmula 1 es un coche perfecto; corre un montón, pesa muy poco, tiene mucha potencia, frena muy bien, dispone de mucha tecnología, con dirección asistida. En cambio un Indycar es un coche que no tiene desarrollo porque todos son iguales y los reglamentos pueden durar 6 u 8 años con el mismo coche".

"Un Indycar es un coche que digamos que cuesta de unos 6 a 10 millones y un Fórmula 1 serían unos 100 ó 150 millones un coche, no tiene precio. No se puede comparar en la forma de las sensaciones que tienes", agrega.

Eso sí, opina, aunque con matices, que quien está al volante tiene más relevancia en IndyCar: "Me han hecho mucho esta pregunta y sí; pero no quiero decir que ahí están los buenos sino que en Fórmula 1, y Fernando Alonso es un ejemplo perfecto, cuando tienes un coche ganador, estás en disposición de ganar o de ser segundo o tercero y, cuando no es un coche ganador, la misma persona está la decimoquinta; y no es por él, es por el coche".

"En la Indycar no pasa, durante un año no ves a un piloto que por el coche esté haciendo decimoquinto porque todos los coches son iguales, no hay un segundo de diferencia entre un coche y otro. Creo que el piloto se ve más reflejado que en la Fórmula 1", manifiesta.

Preguntado acerca de si todo lo conseguido le podría valer para ser considerado el mejor piloto español de automovilismo, incluso por delante de Fernando Alonso, comenta: "Es muy difícil comparar, son disciplinas diferentes. Creo que dos mundiales de Fórmula 1 pesan muchísimo. El que sigue la Indycar valora que ganar cuatro en cinco años y unas '500' es muy difícil, pero no puedo comparar porque además si comparo sé que mucha gente pensará que no estoy valorando un campeonato de Fórmula 1, y lo valoro un montón".

"Fernando todavía estaría un poco por encima, pero creo que si puedo conseguir ganar más y durante diferentes años, algo que Fernando ha hecho muy bien, porque siempre ha estado ahí, intentando ganar durante más de veinte años aunque no lo haya conseguido... eso es lo que creo que hace la diferencia grande", señala.

Tanto uno como otro, fueron descubrimientos de Adrián Campos, del que guarda un gran recuerdo: "Uno de los pilares en mi carrera, si no el pilar más grande, fue él. Me dio la oportunidad de pasar del karting a las fórmulas cuando yo no tenía recursos y lo puso todo para hacerme dar el salto. No sé cómo lo vio, pero vio algo que resultó ser verdad.

"El público general no tiene ni idea de lo que ha hecho por los pilotos españoles. Solo se le reconoce dentro de los que estamos un poco locos por el motor, los que sabemos mucho o los que estamos siempre pensando en el motor. Estos sí que creo que lo sabemos y lo reconocemos", completa. EFE