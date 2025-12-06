Agencias

La directora del Guggenheim Bilbao: Estaremos siempre agradecidos a Frank Gehry

Bilbao (España), 6 dic (EFE).- La directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, tuvo palabras de agradecimiento para el arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, fallecido este viernes a los 96 años, por "el magnífico y audaz edificio que ideó" para la ciudad española.

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió ayer en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

Es el autor del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad y en el símbolo de su gran transformación urbanística, ya que el edificio consiguió proyectar la localidad española al resto del mundo.

Tras su muerte, su actual directora, Miren Arzalluz, señaló en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del museo que el de ayer fue "un día triste para el mundo del arte y la arquitectura por el fallecimiento de uno de sus maestros y un miembro muy querido de la familia Guggenheim".

"Estaremos siempre profundamente agradecidos a Frank Gehry por el magnífico y audaz edificio que ideó para Bilbao", enfatizó.

Arzalluz añadió que el espíritu y el legado de Frank Gehry "quedarán para siempre ligados a nuestra ciudad". EFE

