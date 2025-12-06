Agencias

Asciende a once el número de muertos en un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica

Nairobi, 6 dic (EFE).- Asciende a once el número de muertos tras un tiroteo en un bar clandestino de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica, luego de que un sobreviviente falleciera a causa de sus heridas en el hospital, según informó este sábado la policía sudafricana.

“En cuanto a los fallecidos, el menor tiene tres años. También tenemos a un niño de doce y a otro de 16, y los otros ocho fallecidos son adultos”, confirmó la portavoz de la policía nacional, Athlenda Mathe.

El tiroteo se registró en la madrugada del sábado en un bar, y el número de heridos se elevó a 14, entre ellos el dueño del establecimiento, de acuerdo con medios locales.

“Nos han informado de que al menos tres hombres armados desconocidos entraron en este hostal donde un grupo de personas estaba bebiendo y comenzaron a disparar al azar”, relató Mathe.

“Seguimos investigando el motivo, pero, como ya he indicado, se han desplegado todos los recursos para detener a los responsables de este incidente”, añadió.

Según la Policía de Sudáfrica, en total 25 personas recibieron disparos y se ha lanzado un operativo para dar con los tres sospechosos.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día. EFE

