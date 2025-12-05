Agencias

Un informe no descarta que el brote de peste porcina en Cataluña proceda de un laboratorio

Guardar

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratorio de referencia de la UE, ha enviado un informe al Gobierno que abre la puerta a que el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya proceda de un laboratorio, informa el Ministerio este viernes en un comunicado.

Tras recibir el informe, el Ministerio ha abierto una investigación sobre el brote detectado en el entorno de Collserola (Barcelona) hace una semana.

"Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007", añade el comunicado.

La similitud entre ambos ha despertado las sospechas del laboratorio, ya que "los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma".

Por eso, "el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", añade el comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania mantiene una reunión con asesores de seguridad europeos sobre "próximos pasos" y garantías de seguridad

Delegados de Alemania, Francia, Italia y otros países europeos se reúnen en Bruselas con representantes de Kiev para analizar esfuerzos diplomáticos recientes y definir acciones conjuntas destinadas a buscar una resolución al enfrentamiento iniciado en 2022

Ucrania mantiene una reunión con

Albares habla con el 'número dos' de Rubio sobre la relación con EEUU y Venezuela

José Manuel Albares mantuvo un encuentro estratégico en Bruselas con el alto funcionario estadounidense Christopher Landau, donde trataron seguridad, vínculos bilaterales y la situación política venezolana frente a las recientes amenazas de intervención militar por parte de Washington

Albares habla con el 'número

Cardióloga advierte de los riesgos de las bajas temperaturas para la salud cardiovascular

Infobae

Israel confirma sus primeras conversaciones directas con representantes libaneses en más de 40 años

Funcionarios civiles nombrados por ambos países participaron en un encuentro inédito en la ciudad de Naqura, con mediación estadounidense, para avanzar hacia un acuerdo duradero de cese de hostilidades y explorar posibles iniciativas de colaboración económica y política

Israel confirma sus primeras conversaciones

La comisión sobre vacunas de los CDC retira la recomendación de vacunar de hepatitis B a recién nacidos en EEUU

La comisión sobre vacunas de