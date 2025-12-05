Agencias

Six nombra a André Helfenstein como nuevo presidente en sustitución de Thomas Wellauer

Guardar

El consejo de administración del grupo helvético Six, operador de las Bolsas suiza y española, ha nombrado a André Helfenstein como nuevo presidente, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de enero, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

En este contexto, Thomas Wellauer ha decidido no presentarse a la reelección en la junta general de accionistas de 2026, tal y como se anunció el pasado mes de mayo. Wellauer, que fue elegido presidente del consejo de administración de Six en 2020, cederá el cargo a Helfenstein a finales de 2025.

No obstante, continuará como miembro del máximo órgano de gobierno de la firma helvética hasta la junta general de accionistas, que se celebrará el 6 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar una transición fluida.

Thomas Wellauer ha destacado que ha sido "un privilegio dirigir Six como presidente del consejo de administración y contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa en una época de importantes retos y cambios políticos y económicos".

Por su parte, André Helfenstein se ha mostrado "muy contento" de asumir la presidencia y ha agradecido "enormemente la confianza depositada por sus compañeros del consejo".

CONSEJERO EN SIX DESDE 2020

André Helfenstein es miembro del consejo de administración de Six desde 2020 y aporta, según ha detallado la empresa, "una amplia experiencia en puestos de dirección a nivel nacional e internacional". Entre 2020 y 2024 fue director general de Credit Suisse (Suiza) AG y responsable de las operaciones del grupo en su país de origen.

Previamente, desde su incorporación a Credit Suisse en 2007, ocupó diversos puestos de dirección en las áreas de clientes privados, corporativos e institucionales. Antes de esa etapa, trabajó durante más de una década en Boston Consulting Group, donde fue socio y director general.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a más de 750 los muertos y casi 650 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

Las autoridades señalan cerca de 3,3 millones de damnificados y más de 1,1 millones de desplazados, mientras la emergencia complica la distribución de ayuda, el acceso por tierra sigue interrumpido y el número de víctimas podría aumentar, advierte la BNPB

Ascienden a más de 750

La nueva entrega de 'Five nights at Freddy's 2', 'Golpes' y 'Valor sentimental' desde hoy en los cines

La nueva entrega de 'Five

Nieve, viento y oleaje activan avisos en 16 provincias y Melilla, con mínimas de hasta 2ºC

Nieve, viento y oleaje activan

Lolita Flores se derrumba al hablar del documental de su hermano Antonio: "No puedo verlo"

La artista emocionó al público al compartir detalles íntimos sobre la figura de Antonio Flores en una entrevista, donde confesó su incapacidad de revivir el homenaje audiovisual que Alba Flores dedicó a su padre debido al dolor que aún siente

Lolita Flores se derrumba al

Oleaje, vientos y nieve activan hoy los avisos en 17 provincias y Melilla

El noroeste español y áreas montañosas registran riesgo elevado por fuertes ráfagas, olas de hasta seis metros y acumulación de nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte sobre posibles complicaciones en carreteras y servicios esenciales

Oleaje, vientos y nieve activan