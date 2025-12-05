(Previa) El lanzado Villarreal y el Getafe miden sus ambiciones y Alavés y Real buscan aire en el derbi

Después de una ajustada clasificación en la Copa del Rey que requirió la intervención de futbolistas habituales y una tanda de penaltis ante el Antoniano, el Villarreal CF enfrenta el reto de mantener la solidez en LaLiga EA Sports recibiendo al Getafe CF en el Estadio de la Cerámica este sábado, en el primer encuentro de la jornada sabatina. Según informó Europa Press, el equipo que comanda Marcelino García Toral atraviesa una etapa positiva en el torneo nacional y buscará extender su racha para seguir aspirando al título, al tiempo que el Getafe, situado en el séptimo puesto, apunta a acercarse a las posiciones europeas en una jornada clave para ambos.

De acuerdo con Europa Press, el Villarreal ocupa el tercer lugar en la clasificación y ha logrado encadenar seis partidos sin conocer la derrota, con cinco victorias consecutivas y un único empate en su estadio frente al Real Betis. Esta regularidad le permite situarse a cinco unidades del líder FC Barcelona, aunque con un partido menos, y con el Atlético de Madrid presionando apenas un punto por detrás. El desafío para el conjunto castellonense será conservar la dinámica positiva en la competición liguera justo antes de su compromiso de mitad de semana por la Liga de Campeones ante el FC Copenhague, una situación que podría influir en el planteamiento de la plantilla, dado que el equipo no atraviesa el mismo momento en el certamen europeo.

Europa Press detalló que el técnico Marcelino podría realizar menos rotaciones de cara a la visita del Getafe, debido a la cercanía del choque continental. Durante su reciente enfrentamiento copero, Villarreal contó con jugadores clave como Sergi Cardona, Renato Veiga, Nicolas Pépé, Thomas Partey y Pape Gueye, algunos de los cuales podrían recibir descanso este fin de semana. Según el mismo medio, se espera el regreso de futbolistas como Alberto Moleiro, quien resultó fundamental en la victoria por 2-3 frente a la Real Sociedad, así como Ayoze Pérez, Santi Comesaña, Tajon Buchanan o Juan Foyth.

Por otra parte, el Getafe también avanzó en la Copa del Rey tras remontar ante el Navalcarnero, evitando la tanda de penaltis cuando estuvo dos goles abajo y tras realizar una amplia rotación en su once inicial. Según consignó Europa Press, el equipo dirigido por José Bordalás viene de una victoria en liga ante el Elche CF por 1-0, resultado que le permitió dejar atrás dos derrotas consecutivas ante Atlético de Madrid y RCD Mallorca, ambos por 1-0. Aunque el equipo azulón no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados, sí ha recuperado parte de su competitividad y vuelve a mirar de cerca los puestos europeos, aunque se encuentra a cuatro puntos del sexto clasificado, RCD Espanyol.

El medio Europa Press explicó que para el Getafe será necesario fortalecer su defensiva ante uno de los ataques más productivos de la categoría y mejorar su rendimiento fuera de casa, donde solo ha conseguido marcar seis goles en lo que va de temporada. El Getafe no gana en el Estadio de la Cerámica desde la campaña 2018-2019, aunque cosechó empates en sus dos últimas visitas. Para presionar a sus rivales en la tabla y acercarse a posiciones de Europa, el conjunto azulón buscará sacar rédito de su disciplina táctica y de la recuperación mostrada en su última actuación liguera.

La jornada del sábado en LaLiga EA Sports también presenta un enfrentamiento relevante en la lucha por la permanencia, con el derbi vasco entre Deportivo Alavés y Real Sociedad en el Estadio de Mendizorrotza, previsto para las 16:15 horas. Según reportó Europa Press, ambos conjuntos se encuentran con la amenaza del descenso relativamente próxima, separados por solo un punto, con el equipo guipuzcoano apenas por delante en la tabla.

Mientras la Real Sociedad vio terminar una racha de seis partidos sin derrota tras caer 2-3 ante el Villarreal en Anoeta, sumando 12 de los últimos 18 puntos posibles, el Alavés ha encadenado su tercera derrota consecutiva en el campeonato en su visita al Spotify Camp Nou –cuatro tropiezos en sus cinco partidos más recientes–, situación que le obliga a buscar un resultado positivo como local. En el balance global, la Real Sociedad mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de descenso, marcada por el Girona FC, y fija su objetivo en recortar distancias con los puestos de acceso a competiciones europeas, actualmente a ocho puntos.

El conjunto alavés refuerza su confianza en sus partidos como local, donde ha sumado 11 de sus 15 puntos totales, enfrentando a una Real Sociedad con menor rendimiento fuera de casa. Tal como puntualizó Europa Press, el equipo dirigido por Eduardo Coudet no contará con Antonio Blanco por sanción, mientras que Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, enfrenta la ausencia prolongada de Mikel Oyarzabal, a la que se suman las bajas de Igor Zubeldia, Orri Steinn Oskarsson y Yangel Herrera.

Europa Press también publicó el programa completo de los partidos correspondientes a la jornada 15 de LaLiga EA Sports este sábado: Villarreal-Getafe a las 14:00 horas (árbitro Busquets Ferrer, Comité Balear), seguido por Alavés-Real Sociedad a las 16:15 horas (Alberola Rojas, Comité Castellano-manchego), Betis-Barcelona a las 18:30 horas (Hernández Maeso, Comité Extremeño), y cierran la jornada Athletic Club-Atlético de Madrid a las 21:00 horas (Muñiz Ruiz, Comité Gallego). Esta programación distribuye a los equipos implicados en distintos frentes competitivos de la máxima categoría del fútbol español, con objetivos diversos que van desde la consolidación en la parte alta hasta la pelea por mantenerse alejados de la zona roja de la clasificación.