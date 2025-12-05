Más de 9.000 personas participan en el programa de voluntariado de Fundación Mapfre este 2025

El aumento en el número de beneficiarios directos alcanzó este año un total de 11.750 personas más respecto al ejercicio anterior, reflejando la expansión de los proyectos de la Fundación Mapfre en 24 países, de acuerdo con cifras divulgadas en el marco del Día Internacional de los Voluntarios. Según informó la Fundación Mapfre mediante un comunicado difundido con motivo de esta efeméride, las iniciativas solidarias organizadas por la entidad han impactado positivamente la vida de 138.592 personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, resultado de la realización de 2.613 actividades.

De acuerdo con la información publicada por Fundación Mapfre, en lo que va de 2025, 9.286 personas se han sumado de manera voluntaria a su programa, integrando empleados y familiares tanto de Mapfre como de otras compañías como Eviden (Grupo ATOS), Michelin España y Portugal, Securitas Direct, Solunion y Verisure Chile. Estas cifras reflejan un incremento del 16% en el número de voluntarios respecto a los datos registrados durante 2024. Además, el número de actividades también ha experimentado un crecimiento, con 500 iniciativas más que en el periodo anterior.

El medio detalló que un 23% de la plantilla global de Mapfre ha tomado parte en acciones de voluntariado durante 2025. Estas actividades han tenido como finalidad principal, según declaraciones recogidas de Marta Granero, responsable de Voluntariado de la Fundación Mapfre, "mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas más desfavorecidas y de la sociedad en general, y facilitar a los empleados de las empresas adheridas y a sus familiares la oportunidad de contribuir a construir un mundo más justo, solidario, humano y sostenible".

La información recopilada indica que entre las acciones más representativas figura la entrega de más de 10.000 kilos de alimentos, incluidos productos frescos y no perecederos, a más de 300 familias apoyadas por la Asociación Pato Amarillo en España. Además, en Puerto Rico se llevó a cabo la donación de material escolar para 400 estudiantes con recursos limitados, mientras que en Brasil se proporcionaron 500 kits de higiene personal. En Venezuela, se llevó adelante una campaña de sensibilización medioambiental que alcanzó a 2.000 personas, centrada en la importancia de la limpieza de playas y la conservación del entorno natural.

Según consignó Fundación Mapfre, el alcance geográfico de las actividades de voluntariado ha permitido impactar comunidades en diversas regiones, reforzando el compromiso internacional de la entidad en la promoción de condiciones de vida dignas para los sectores en riesgo. Las estadísticas divulgadas reflejan que las colaboraciones con empresas de diferentes países han fortalecido la red de apoyo y ampliado el espectro de beneficiarios.

Fundación Mapfre subrayó que la participación activa de los empleados y sus familias representa un pilar en la consolidación de los objetivos de su programa de voluntariado. La coordinación de acciones en ámbitos alimentario, educativo, sanitario y de sostenibilidad ambiental ha contribuido al desarrollo de iniciativas que buscan responder a necesidades urgentes y estructurales de las poblaciones atendidas.

Entre los logros destacados también se encuentra el establecimiento de alianzas con entidades locales como la Asociación Pato Amarillo y la puesta en marcha de proyectos adaptados a las realidades específicas de cada país. Estas estrategias han permitido a la entidad canalizar recursos y esfuerzos hacia acciones de mayor impacto social, de acuerdo con lo reportado por Fundación Mapfre.

El crecimiento sostenido en la participación de voluntarios y el aumento de actividades realizadas durante 2025 evidencia una tendencia positiva en la movilización de personas y recursos en favor de las comunidades vulnerables. La Fundación Mapfre manifestó que continuará promoviendo la implicación de empleados y familiares en iniciativas que favorezcan la inclusión y el bienestar colectivo.

El Día Internacional de los Voluntarios ha servido de marco para la presentación de estos resultados, destacando el papel que la integración empresarial y la cooperación entre compañías desempeñan en la generación de impactos significativos en la sociedad global. Según datos facilitados por Fundación Mapfre, el compromiso del 23% de la base laboral mundial de la compañía con el voluntariado reafirma la estrategia corporativa orientada a la acción social y la solidaridad internacional.