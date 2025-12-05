Los Premios de Física de RSEF y Fundación BBVA reconocen la excelencia en investigación y divulgación de 12 científicos

Un total de doce científicos han sido reconocidos por su excelencia en investigación, enseñanza y divulgación en los XVIII Premios de Física, impulsados por La Real Sociedad Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA.

Los XVIII Premios de Física están dotados con 50.000 euros distribuidos entre sus diferentes categorías con las que, como explican sus impulsores en un comunicado, se reconoce la creatividad, el esfuerzo y el logro en el campo de la física para dar impulso y visibilidad a los mejores investigadores de España.

En concreto, en esta ocasión, la 'Medalla de la RSEF' se ha otorgado a Francisco José García Vidal, catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad Autónoma de Madrid, por su trayectoria científica, con contribuciones de gran impacto en nanofotónica, plasmónica y metamateriales, destacando avances que permiten manipular la luz de formas hasta hace poco desconocidas.

Entre sus aportaciones, ha creado sensores capaces de medir las constantes vitales de las personas y enviar esa información a otros lugares del cuerpo, además de desarrollar un material artificial formado por nanotubos de carbono distribuidos periódicamente, que resultó ser el material más oscuro creado por el ser humano.

Por su parte, el 'Premio Física, Innovación y Tecnología' se ha concedido a Julio Gómez Herrero, catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad Autónoma de Madrid, por su amplia trayectoria como investigador en el campo de la nanotecnología, donde ha logrado desarrollar un software para adquirir, tratar y procesar datos de imágenes de microscopios de efecto túnel.

En el caso de la categoría de 'Joven Investigador', se ha dividido en dos: 'Física Teórica' y 'Experimental'. En la primera, se ha reconocido a Ricard Alert Zenón, profesor distinguido Serra Húnter de Física de la Materia Condensada en la Universitat de Barcelona por sus contribuciones en el campo de la física biológica y los sistemas complejos, útiles para entender sistemas vivos y con los que ahora estudia células cancerígenas.

En 'Física Experimental' se ha reconocido a Allan S. Johnson, investigador Ramón y Cajal en IMDEA Nanociencia (Madrid), por sus contribuciones innovadoras a la tecnología de generación de pulsos de luz ultrarrápidos, destacando sus aportaciones en óptica cuántica y óptica no lineal, que podrían servir para construir los superordenadores del futuro.

En la categoría 'Enseñanza y Divulgación de la Física', en la modalidad de 'Enseñanzas Medias', se ha reconocido a Mikel Etxaniz Añorga, profesor de Física y Química en Secundaria y Bachillerato en el Centro Educativo Pasaia-Lezo (Guipúzcoa), mientras que en la modalidad 'Enseñanza Universitaria' se ha premiado a María Jesús Santos Sánchez, profesora titular de Física Aplicada en la Universidad de Salamanca, por una trayectoria que integra innovación metodológica y compromiso con la cultura científica, por lo que ha promovido una docencia basada en experimentos en sesiones de divulgación para público general.

En cuanto a los premios a las 'Mejores Contribuciones a las publicaciones de la RSEF', que también cuentan con dos modalidades, se han reconocido las aportaciones en 'Enseñanza' a cinco científicos: Francisco Savall Alemany, profesor de Física y Química en el IES Veles e Vents de Grau de Gandia (Valencia); Míriam Esparza García, profesora de Física y Química en el IES Ausiàs March de Gandia (Valencia); María Pilar Santatecla Fayos, profesora de Física y Química en el IES Veles e Vents de Grau de Gandia (Valencia); Alexandra Rey-Cubero, profesora ayudante doctora de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universitat d'Alacant; y Alejandra Abellán Llobregat, profesora asociada de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universitat d'Alacant.

La segunda modalidad de esta categoría se enfoca en la Divulgación y se ha otorgado al catedrático emérito de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Valladolid, Julio Alonso Martín, por su artículo sobre el hidrógeno como combustible más sostenible.