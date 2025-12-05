Lenovo refuerza su apuesta por la IA en Tech World Iberia 2025

Lenovo reveló que más del 45 por ciento de su actividad global ya se concentra en áreas ajenas a la venta de ordenadores personales, evidenciando el impacto de su estrategia de diversificación. El encuentro Tech World Iberia 2025, realizado en The Lenovo GARAGE y del que se hizo eco la agencia Europa Press, funcionó como el punto de encuentro anual en el cual la compañía compartió avances en Inteligencia Artificial (IA), así como sus más recientes resultados financieros y novedades tecnológicas para empresas y particulares.

Durante esta edición, Lenovo enfatizó que los ingresos relacionados con IA ya representan un 30 por ciento de su facturación mundial, cifra que refleja un crecimiento de 13 puntos porcentuales en solo un año, según recogió Europa Press. La compañía reportó una facturación global correspondiente al segundo trimestre fiscal de 20.500 millones de dólares, traducida en un incremento interanual del 15 por ciento. El beneficio neto ajustado alcanzó los 512 millones de dólares, mostrando una mejora del 25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, valoró estos resultados y afirmó, citado por Europa Press: "Estamos muy orgullosos de los recientes resultados de la compañía, que no solo marcan un récord, sino que demuestran que nuestra estrategia de diversificación y nuestra visión de futuro en torno a la IA son las correctas". También atribuyó el rendimiento financiero a la capacidad de la empresa para capitalizar la expansión de la IA y a su eficiencia operativa.

Tech World Iberia permitió a Lenovo no solo repasar su desempeño financiero, sino también presentar novedades de producto y de futuro tecnológico. Una de las principales innovaciones anunciadas durante el evento fue el desarrollo del denominado 'Personal AI Twin', un superagente basado en IA diseñado para funcionar de forma transversal entre diferentes dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones. De acuerdo con los materiales presentados por Lenovo y difundidos por Europa Press, este sistema tendrá la capacidad de aprender sobre las necesidades y preferencias individuales de cada usuario y anticipar acciones en función de ese conocimiento.

La compañía explicó que, en el sector empresarial, su enfoque para la expansión de la IA se vertebra a través de la metodología 'AI Readiness', que acompaña a las empresas desde una fase inicial de descubrimiento y consultoría hasta la implantación y gestión de soluciones de IA a gran escala. Lenovo detalló que busca facilitar el acceso de las compañías a estas nuevas tecnologías, ayudando a adaptar y escalar proyectos de IA en diversos contextos empresariales.

Aunque el grupo de dispositivos inteligentes, que abarca ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes, continúa como el núcleo económico de Lenovo con 15.100 millones de dólares en ingresos globales, la empresa subrayó que todas sus divisiones —IDG, ISG y SSG— han registrado aumentos de dos dígitos en su facturación. Según Europa Press, la firma interpretó este desempeño como evidencia de la solidez de su estrategia diversificada.

En palabras de Ruano, recogidas por el medio: "En este Tech World queremos destacar cómo esta fortaleza global se traduce en un mayor compromiso y en mejores soluciones para España y Portugal". Durante el encuentro, Lenovo reiteró su interés en seguir adaptando innovaciones globales para responder a las necesidades específicas de los clientes en la Península Ibérica, en línea con su apuesta por personalizar la experiencia tecnológica tanto para empresas como para usuarios individuales.

Finalmente, el evento congregó a los principales socios estratégicos, clientes y representantes de prensa de Lenovo, consolidando el Tech World Iberia como escenario clave para el anuncio de desarrollos y resultados clave en el calendario de la compañía. La jornada destacó tanto el avance de la IA y la diversificación como los esfuerzos de Lenovo por reforzar su presencia y compromiso en los mercados de España y Portugal, según reiteró Europa Press.