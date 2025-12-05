A raíz de declaraciones previas en las que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió que una acción militar o un bloqueo ejercido por China contra Taiwán sería considerado una "crisis" que podría llevar a la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, el Gobierno de Japón decidió dirigirse formalmente a la Organización de Naciones Unidas para responder a los reproches procedentes de Pekín. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, el embajador y representante permanente de Japón ante la ONU, Kazuyuki Yamazaki, envió una carta al secretario general António Guterres y a todos los países miembros, rechazando las acusaciones chinas y enfatizando el compromiso japonés con el diálogo y la legalidad internacional.

Según detalló Europa Press, la misiva fue difundida públicamente a través de los canales de la Representación Permanente de Japón ante la ONU. En la carta, Yamazaki aseguró que las críticas emitidas por China, las cuales califican de "militarista" la postura de Takaichi respecto a la cuestión de Taiwán, "son incoherentes con los hechos, carecen de fundamento y son categóricamente inaceptables". El diplomático japonés recalcó que Japón no contempla ninguna solución distinta al diálogo con su vecino chino para abordar las tensiones sobre el futuro de la isla.

El medio Europa Press consignó que el embajador japonés sostuvo que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, su nación ha seguido fielmente el Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas. Además, señaló que Japón ha contribuido al mantenimiento y al desarrollo de un orden internacional basado en el Estado de derecho y que sus acciones han favorecido el progreso sostenible y el fortalecimiento de la comunidad internacional.

De acuerdo con el escrito divulgado, Yamazaki reafirmó lo que definió como una "postura inquebrantable" de Japón respecto a la observancia de las normas internacionales, postura que, enfatizó, "goza de amplio reconocimiento en toda la comunidad internacional". El embajador agregó que Japón "seguirá contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad internacionales, en plena conformidad con el Derecho Internacional", tal como recoge Europa Press.

Las tensiones derivan de la reacción china a los comentarios de Sanae Takaichi sobre Taiwán. La nueva primera ministra había indicado que cualquier intento de China por ejercer su control sobre Taiwán a través de la fuerza sería interpretado como una situación crítica capaz de legitimar una respuesta por parte de Japón. Esta declaración desató una respuesta inmediata desde Pekín, que acusó a Tokio de tener intenciones militaristas y de entrometerse en un asunto que considera interno.

Europa Press reportó que la carta enviada por Japón constituye la segunda comunicación formal ante la ONU en relación con este asunto. En ella, el Gobierno nipón quiso dejar claro tanto a la comunidad internacional como a China que sus prioridades siguen siendo la paz, el diálogo y el respeto a las normas internacionales. Con la difusión de la carta, Japón pretende reforzar su imagen de nación firme en su compromiso por la estabilidad regional y la resolución pacífica de cualquier disputa.

El embajador Yamazaki, en representación de sus autoridades, expresó que la contribución japonesa al desarrollo mundial y su adhesión sistemática al Derecho Internacional forman parte de una tradición que se mantiene desde hace décadas. A través de estas acciones, Japón busca contrarrestar la idea promovida por China de un giro hacia el militarismo, destacando la continuidad en su política exterior basada en la cooperación y el respeto a las normas internacionales, como subraya Europa Press.

A lo largo de la comunicación, Japón reiteró que cualquier conflicto con China sobre la situación en Taiwán tiene que abordarse mediante la vía diplomática, dejando la intervención militar como un recurso únicamente reservado para situaciones extremas y bajo justificación legal explícita. Europa Press remarcó que la declaración de la primera ministra sobre la potencial intervención de las Fuerzas de Autodefensa se enmarca en un contexto de rechazo a la utilización de la fuerza unilateral para alterar el statu quo en la región.

La Representación Permanente de Japón ante la ONU optó por difundir el contenido de la misiva a través de redes sociales, buscando dar visibilidad al enfoque japonés en foros multilaterales. En la carta, la diplomacia japonesa remarcó que su postura cuenta con validación en diferentes foros y que su política exterior descansa en valores ampliamente reconocidos por la comunidad internacional.

En sus distintos pronunciamientos, recogidos por Europa Press, las autoridades japonesas han tratado de mostrar que el concepto de nación "amante de la paz" sigue vigente, con orientación hacia la estabilidad internacional y el desarrollo sostenible. Japón reafirmó su enfoque en actuar siempre en línea con el Derecho Internacional y subrayó que el legado histórico tras la Segunda Guerra Mundial respalda la consistencia de su posición.

El medio Europa Press concluyó que la posición japonesa responde tanto a la necesidad de disipar la imagen de confrontación promovida desde Pekín como a la de consolidar su papel como actor global comprometido con la paz y el multilateralismo. Ante la controversia con China, Japón optó por apelar a la vía institucional y al respaldo de la carta de la ONU, promoviendo un esquema de relaciones internacionales fundamentado en normas y mecanismos de diálogo.