Helvetia y Baloise completan su fusión para convertirse en la mayor aseguradora multirramo en Suiza

Helvetia y Baloise han completado este viernes su fusión para formar el grupo Helvetia Baolise Holding, convirtiéndose así en la mayor aseguradora multirramo de Suiza, según el comunicado remitido por el grupo.

De acuerdo a lo anunciado, todas las autoridades regulatorias competentes han dado 'luz verde' a la operación, lo que ha permitido que la fusión de Helvetia Holding y Baloise Holding en Helvetia Baloise Holding se haya completado con éxito en la fecha de hoy.

El canje aplicado es de una acción de Baloise por 1,0119 de Helvetia, lo que implica 46 millones de acciones nuevas de Helvetia.

Las nuevas acciones estarán admitidas a negociación a partir del 8 de diciembre de 2025, mientras que las acciones anteriores de Baloise se han negociado por última vez hoy 5 de diciembre de 2025 y se eliminarán de cotización el próximo lunes 8 de diciembre de 2025.

Con la ampliación de capital, el número total de acciones de Helvetia Baloise Holding asciende a 99.418.092 y el capital social a 1,98 millones de francos suizos (2,12 millones de euros). Además, el 22 de diciembre de 2025 está prevista la incorporación de las acciones al Swiss Leader Index (SLI).

"La fusión de Helvetia y Baloise marca un momento histórico y el inicio de nuestra historia conjunta", ha trasladado el CEO del Grupo Helvetia Baloise, Fabian Rupprecht.

"Helvetia Baloise se convierte así en el mayor asegurador multirramo en Suiza y cuenta con una posición líder en Europa. Esta fuerza que combina fiabilidad y estabilidad constituye la base del valor sostenible que garantizamos a todos nuestros grupos de interés", ha agregado.

"La asociación es un compromiso con el pensamiento a largo plazo y las fortalezas comunes. Helvetia Baloise combina dos culturas que comparten responsabilidad, fiabilidad e innovación. Juntos daremos forma al futuro del sector de los seguros", ha destacado, de su lado, Thomas von Planta, que se ha hecho cargo de la dirección del consejo de administración de Helvetia Baloise Holding tras la fusión.

INTEGRACIÓN OPERATIVA

Tras el cierre de la fusión, el grupo da inicio a la integración operativa de las actividades de ambas compañías. La compañía prevé unificar productos y servicios, armonizar los procesos internos y la consecución de sinergias.

Durante la fase de transición, los clientes seguirán recibiendo atención a través de los canales habituales. En los mercados en los que tanto Helvetia como Baloise tiene presencia, todas las ofertas se integrarán progresivamente.

Por otro lado, y como consecuencia del cierre de la transacción, Hans C. Künzle y Regula Wallimann dejan el consejo de administración de Helvetia, mientras que Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen y André Helfenstein, que formaban parte del consejo de administración de Baloise, también dejan sus cargos.

Este cierre también supone cambios en la dirección corporativa. Sandra Hürlimann (nueva directora de tecnología para Suiza) y Thomas Neusiedler (consejero delegado del negocio en Austria) dejan la dirección corporativa y asumirán nuevas responsabilidades dentro de la compañía, mientras que Annelis Lüscher Hämmerli ha sido propuesta como nueva presidenta del Berner Kantonalbank y dejará Helvetia Baloise a finales de abril.

Además, Clemens Markstein, que formaba parte de la dirección corporativa de Baloise, asumirá un nuevo rol en Helvetia Baloise como nuevo responsable de Servicios al Cliente e Integración Suiza. Por su parte, Carsten Stolz dejará la empresa a finales de año.

FUSIÓN EN ESPAÑA

No es la única operación en la que está inmersa Helvetia. En España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha autorizado la fusión entre Caser y Helvetia, dos compañías que ya pertenecen al grupo asegurador de matriz suiza.

Así, la compañía explicaba esta misma semana que apenas faltan unos trámites para que pueda completarse la fusión entre Helvetia Seguros y Helvetia Holding Suizo con Caser, siendo esta la entidad resultante. En el accionariado de filial seguirán presentes, como accionistas minoritarios, Unicaja e Ibercaja.