Gobernador de Minnesota califica de "Viles" declaraciones de Trump contra Somalíes

Washington (EFE), 4 dic.- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó este jueves de "viles" las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra los somalíes en el estado y advirtió que esa retórica xenófoba podría derivar en episodios de violencia.

"Esto crea peligro", dijo Walz luego de atender una conferencia de prensa sobre el presupuesto estatal, al alertar de que discursos de odio suelen escalar hacia agresiones.

El caso que ha provocado la reacción de Trump se refiere a un amplio fraude contra programas estatales de asistencia social, en el que 86 personas —la mayoría de origen somalí— fueron acusadas de desviar fondos destinados a alimentar a niños vulnerables, a prevenir la falta de vivienda y a ofrecer terapias para menores con autismo.

Hasta ahora, 59 de los acusados han sido condenados, aunque la mayoría son ciudadanos estadounidenses y no residentes recientes.

En los últimos días, Trump los llamó "basura" y afirmó que "no los queremos en nuestro país", pese a que los fiscales no han vinculado el fraude a ninguna comunidad en su conjunto.

Walz señaló que auditorías en marcha permitirán determinar con mayor precisión el impacto real del esquema en el presupuesto estatal, ya que se desconoce cuántos de los cientos de millones de dólares defraudados afectan directamente al déficit proyectado.

Las tensiones aumentaron esta semana después de que la Administración Trump desplegara cerca de un centenar de agentes federales en Minnesota para detener a somalíes susceptibles de deportación.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó haber arrestado a "algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales" desde el lunes, aunque grupos de defensa migratoria indicaron que el número real de detenciones ha sido bajo.

Walz, que busca un tercer mandato en 2026, criticó la operación federal y recordó que la mayoría de los somalíes en el estado son residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.

"Parece que se está haciendo muy poco", afirmó el gobernador, quien ironizó que los agentes enviados "tienen demasiado frío para salir de sus coches y acosar a la gente". EFE