El primer centro de la Fundación Rafa Nadal cumple diez años de acción social y deportiva en Palma

Después de una década de funcionamiento, el centro de la Fundación Rafa Nadal en Palma ha tejido colaboraciones sólidas con entidades educativas y servicios sociales de la zona, consolidándose como un punto de encuentro comunitario y como referente para familias y menores en situación de vulnerabilidad. Según detalló el medio Europa Press, más de 2.000 niños y adolescentes han pasado ya por el proyecto ‘Educación y Deporte’ desde su apertura en 2015 en los barrios de Nou Llevant y La Soledad, dato que destaca la continuidad y el impacto de su labor desde sus inicios hasta la actualidad.

La celebración del décimo aniversario del centro incluyó la revisión de los avances y cambios experimentados tanto en las características del barrio como en las necesidades de su población infantil y juvenil. De acuerdo con Europa Press, la directora de la Fundación, María Francisca Perelló, abrió la jornada institucional bajo el lema ‘10 años jugando en equipo’, y señaló que el proyecto ha evolucionado para ajustarse a los cambios en la realidad local y en las problemáticas de los menores y sus familias. Perelló resaltó la importancia de garantizar el acceso a espacios seguros para el deporte, el juego y la diversión, considerándolo un derecho fundamental sin importar el origen ni las circunstancias personales, según publicó Europa Press.

La directora también expresó que en este primer centro de la Fundación y a lo largo de estos años, se ha brindado acompañamiento psicosocial y se ha reforzado la autoestima de los menores a través del deporte, que la Fundación concibe como una herramienta educativa, lejos del carácter competitivo. “El deporte es una herramienta poderosa para transformar vidas, y no lo entendemos como una competición sino como una vía para educar, fortalecer la autoestima y descubrir las capacidades de cada una de las personas a las que atendemos”, sostuvo Perelló, según recogió Europa Press.

El origen del centro, explicó la directora, se encuentra en el compromiso personal de Rafa Nadal de generar oportunidades para la infancia, motivado por un sentido de responsabilidad de "devolver a la sociedad y a la infancia la inmensa suerte" que ha experimentado personalmente. Europa Press consignó también que Perelló enfatizó el crecimiento y la capacidad de adaptación del centro, que hoy beneficia a unos 200 menores al año y se ha afianzado como espacio de referencia para muchos jóvenes que continúan considerando a la Fundación como una parte relevante de sus vidas.

Tras los primeros años de experiencia en Palma, la Fundación amplió su iniciativa a ciudades con contextos similares en términos de falta de recursos. Así lo recordó la directora, quien indicó que en 2019 el modelo llegó a Valencia, y en 2022 a San Fermín, en Madrid. Según informó Europa Press, los tres centros dan servicio conjunto a más de 3.700 niños y adolescentes de cinco a diecisiete años bajo el programa ‘Educación y Deporte’.

Durante la jornada de aniversario, una mesa redonda reunió a representantes de los servicios sociales y centros educativos de la zona, quienes evaluaron el efecto que la labor del centro ha tenido en los menores, especialmente en la adolescencia, una etapa en la que el acceso a “espacios protectores” y actividades formativas resulta decisivo. Los participantes remarcaron que disponer de alternativas deportivas y educativas ayuda a los jóvenes a emplear su tiempo libre en entornos seguros, lo que contribuye a su desarrollo integral, según reportó Europa Press.

La conmemoración integró actividades lúdicas para cerca de 500 alumnos de escuelas del entorno, quienes participaron en eventos deportivos al aire libre. Posteriormente, el circuito de actividades se repitió para los menores integrantes del proyecto y sus familias, que también accedieron a una merienda gratuita. Las previsiones para la jornada indicaron la participación de unos 1.000 niños, niñas y adolescentes, según consignó Europa Press.

La Fundación Rafa Nadal, a través de sus centros, articula recursos para ofrecer apoyo psicosocial, oportunidades educativas y deporte como motor de inclusión social, en zonas urbanas donde la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia demanda herramientas concretas y adaptadas. Como recalcó la directora, este enfoque responde a la concepción del deporte y la educación como derechos fundamentales, y busca asegurar que estos espacios lleguen a todos los menores, ampliando el impacto del proyecto más allá de la práctica deportiva hacia una intervención integral en su entorno y en el tejido comunitario.