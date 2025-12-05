El presidente de Sudán del Sur promete "diálogo abierto con toda la oposición" antes de las elecciones

La reciente acusación contra Riek Machar, antiguo líder rebelde y vicepresidente primero hasta hace pocos meses, marcó un giro en la política de Sudán del Sur, quien permanece bajo arresto domiciliario por presuntos delitos de lesa humanidad y terrorismo tras su supuesta implicación en disturbios en la frontera con Etiopía. En este contexto, el presidente Salva Kiir comunicó la decisión de promover un “diálogo abierto con toda la oposición” en el período previo a las elecciones generales, programadas para 2026, según informó Europa Press.

Durante una reunión calificada por Europa Press como de alto nivel, los principales partidos con representación en el Congreso nacional manifestaron que el proceso de reconciliación ocupa un lugar central en la transformación política que impulsa la actual administración. La Presidencia anunció formalmente su disposición a involucrar a todas las fuerzas opositoras en foros multilaterales, con el propósito de crear un ambiente propicio para los futuros comicios. Esta estrategia busca restaurar la confianza de los distintos sectores políticos y minimizar la incertidumbre en torno al periodo de transición, prorrogado por dos años tras la reciente enmienda constitucional promulgada por Kiir en septiembre de 2024, detalló Europa Press.

El secretario general del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés), Akol Paul Kordit, describió el encuentro como una oportunidad para “revitalizar la organización gobernante y ampliar el espacio para opositores mediante la invitación a negociaciones abiertas”, según consignó Europa Press. La dirección del SPLM subrayó que esta nueva fase buscará “incluir a todos los grupos opositores en su programa de diálogo”, planteando la superación de disputas previas en pos de una paz duradera que siente las bases para la estabilidad nacional.

La detención de Machar se produjo tras acusaciones de su participación en la organización de una rebelión vinculada a enfrentamientos entre el Ejército de Sudán del Sur y una milicia que opera en la frontera oriental, explicó Europa Press. De acuerdo con la imputación judicial, dicha milicia contaría con el apoyo del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), la rama escindida del SPLM que, tras los compromisos suscritos en 2018, pasó a formar parte del Gobierno de unidad nacional.

Según detalló Europa Press, el proceso de reconciliación auspiciado por la Presidencia se desarrolla en un escenario complejo, ya que varios puntos centrales del acuerdo de paz firmado en 2018 todavía permanecen sin cumplirse, entre ellos reformas estructurales clave y la pronta celebración de elecciones. Además, la extensión por dos años del periodo de transición generó desconcierto y críticas en el plano internacional. Diversos actores externos han reiterado a las autoridades de Yuba la urgencia de aplicar completamente los pactos asumidos y de avanzar hacia la convocatoria electoral.

En su último comunicado, la Presidencia—citada por Europa Press—reiteró la determinación de la cúpula oficialista para articular el diálogo como vía principal de resolución de diferencias y herramienta estratégica de estabilización social y política. Representantes de distintas fuerzas políticas coincidieron, según el medio, en que la reciente reunión evidencia una mayor inclinación gubernamental hacia el fortalecimiento institucional y la ampliación de espacios para la participación opositora.

Europa Press también reportó que el propio Kordit enfatizó la importancia de aprovechar este nuevo impulso para “alcanzar entendimientos entre los diferentes actores políticos” de Sudán del Sur, lo que permitiría avanzar hacia una paz más inclusiva e institucionalizada. Las formaciones opositoras, por su parte, valoraron estos encuentros como señales de que persisten posibilidades para reforzar programas de pacificación y cooperación política, especialmente ante el contexto de tensión que genera tanto el aplazamiento de la transición como la acusación a Machar.

Todos estos acontecimientos inciden directamente en el clima político de cara a las próximas elecciones y condicionan la viabilidad de la estabilización democrática y la consolidación de un proceso electoral representativo. Europa Press destacó que la administración de Kiir ha presentado el diálogo continuo y la participación ampliada de la oposición como factores indispensables para garantizar una transición ordenada y cumplir con los compromisos derivados del proceso de paz de 2018. El escenario político de Sudán del Sur continúa condicionado por los desafíos inherentes a la implementación de reformas y el compromiso de todos los actores para avanzar en su senda de pacificación y normalización institucional.