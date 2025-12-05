Agencias

El presidente checo nombrará este martes a Babis tras la polémica por el conflicto de intereses

Guardar

El presidente de República Checa, Peter Pavel, ha avanzado este jueves que designará a Andrej Babis, líder del partido populista ANO (Sí), como primer ministro del país, después de que éste haya prometido transferir las actividades de su compañía Agrofert a una estructura independiente para evitar conflictos de intereses.

"Aprecio la forma clara y comprensible en que Andrej Babis ha cumplido nuestro acuerdo y ha anunciado públicamente la forma en que resolverá su conflicto de intereses", ha manifestado en su cuenta de la red social X, indicando que el nombramiento se oficializará el próximo martes, 9 de diciembre a las 9.00 horas (hora local).

En la misma publicación, el mandatario checo ha señalado que de esta manera "respeto los resultados de las elecciones a la Cámara de Diputados del Parlamento y el curso de las negociaciones para la formación de un Gobierno de coalición", en alusión a los comicios ganados por el ANO a principios de octubre.

Su anuncio llega horas después de que Babis haya comunicado en un vídeo difundido a través de la misma plataforma su decisión de "no volver a la empresa Agrofert, con la que no tendré nada en común, nunca seré su propietario, no tendré ninguna relación económica con ella y no mantendré ningún contacto con ella".

"Este paso, que supera con creces los requisitos de la ley, no ha sido fácil para mí. He construido la empresa durante casi la mitad de mi vida y lamento mucho tener que dejar la Presidencia de la fundación Agrofert", ha asegurado en alusión a una medida de la que, ha dicho, "nunca pensé que daría".

Babis ha explicado que en su lugar habrá una "estructura fiduciaria (que) será gestionada por un investigador independiente, que estará controlado por un protector independiente". "Ambas personas serán designadas por el fundador del fondo, es decir, una persona independiente que se ocupa de la creación de este tipo de estructuras", ha agregado antes de precisar que ninguna de ellas pueden ser "miembros de la familia ni personas asociadas a Agrofert" ni depender "económicamente" de la empresa ni de él mismo.

Además, ha asegurado que "se trata de una solución irreversible", recalcando que "ya prometí claramente antes de las elecciones que resolvería mi conflicto de intereses".

En República Checa existe desde hace años una ley que limita la influencia de políticos sobre empresas que reciben fondos públicos o europeos. Babis ya tuvo problemas en este sentido durante su anterior mandato (2017-2021). Entonces, transfirió las acciones a fideicomisos pero mantuvo pero este año confirmó que había vuelto a ser el único propietario del grupo. El multimillonario es la séptima persona más rica de República Checa, un país de 10,9 millones de habitantes, según el ránking de Forbes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Pentágono asegura que Irán "tardará dos años" en recuperar sus capacidades nucleares

Expertos del Departamento de Defensa advierten que la infraestructura atómica iraní quedó inutilizada tras los bombardeos de junio, estimando que el país enfrentará una interrupción de por lo menos veinticuatro meses para alcanzar sus niveles previos

El Pentágono asegura que Irán

Venezuela rechaza la venta de acciones de la matriz de la petrolera venezolana Citgo a un fondo de EEUU

El Ejecutivo de Caracas considera ilegal la subasta impuesta en tribunales estadounidenses para transferir el control de PDV Holding a capital de ese país, acusa a Washington de "expoliación" y promete acciones para proteger intereses nacionales

Venezuela rechaza la venta de

Níger inicia acciones legales contra el gigante francés Orano por el almacenamiento de residuos nucleares

El Ejecutivo de Níger acusa a una multinacional francesa de violar normas nacionales por desechar elementos tóxicos, sosteniendo que esa conducta implica una amenaza severa para el entorno, la salud y la vida social de comunidades afectadas

Níger inicia acciones legales contra

Rusia, China e Irán piden evitar sanciones y amenazas a Teherán por la cuestión nuclear

Tras el vencimiento del respaldo legal internacional al acuerdo nuclear con Irán, diplomáticos de Pekín, Moscú y Teherán alertan sobre el riesgo de agravamiento regional si se recurre a restricciones no consensuadas en lugar de buscar alternativas políticas multilaterales

Rusia, China e Irán piden

Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la Administración Biden

El expresidente pidió rechazar como válidos todos los acuerdos firmados electrónicamente durante la gestión demócrata, cuestionando que ese procedimiento desafía las normas legales y exigiendo mayor claridad sobre su uso en actos oficiales recientes

Trump insiste en la anulación