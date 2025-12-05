El Gobierno investiga si el brote de peste porcina se ha generado en un laboratorio

La cepa que provocó el brote de peste porcina africana en las inmediaciones de Collserola, cerca de Barcelona, comparte notables similitudes genéticas con la variante detectada en Georgia en 2007. Según un informe remitido por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos, en Madrid, este paralelismo ha suscitado dudas sobre el origen del actual foco en Catalunya, considerando la posibilidad de que el virus haya salido de un entorno de confinamiento científico. El Ministerio de Agricultura ha iniciado diligencias para investigar este escenario, tras recibir el informe del CISA-INIA, tal como informó el organismo en un comunicado difundido este viernes.

De acuerdo con el Ministerio, el virus detectado en Barcelona pertenece al grupo genético 29, el cual no coincide con los grupos 2-28 que circulan entre los Estados miembros de la Unión Europea en la actualidad. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de un posible vínculo con cepas empleadas en estudios de laboratorio, ya que la variante hallada se asemeja a la que estuvo presente en Georgia hace más de una década y no a las conocidas actualmente en el continente.

El medio detalló que el CISA-INIA, reconocido como laboratorio de referencia de la UE, profundizó en los detalles técnicos del caso subrayando que, bajo condiciones naturales, los virus experimentan modificaciones genéticas al expandirse entre animales. Por esta razón, el hallazgo de una variante prácticamente idéntica a la de Georgia 2007 plantea interrogantes sobre un posible origen artificial o relacionado con manipulaciones científicas. El comunicado del Ministerio cita: "El hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

Agricultura explicó, según publicó el comunicado, que la cepa 'Georgia 2007' se utiliza como referencia en experimentos para analizar el comportamiento del virus y evaluar la eficacia de vacunas en desarrollo, dentro de instalaciones de alta seguridad biológica. Este uso recurrente en investigaciones científicas sugiere otra posible vía de ingreso del virus a Cataluña, al margen de la importación de animales o productos procedentes de países afectados actualmente por la peste porcina africana.

La investigación complementaria se suma a las diligencias abiertas el 28 de noviembre, cuando se identificó el foco inicial de peste porcina en Cerdanyola del Vallés, también cerca de Barcelona, según reportó el Ministerio. Las autoridades han remarcado que el objetivo de estas pesquisas es esclarecer de forma rigurosa todas las posibles vías de introducción del virus, incluidas las asociadas a actividades científicas o de manipulación en laboratorio.

El comunicado resalta que las instalaciones de confinamiento, donde la cepa 'Georgia 2007' se manipula para experimentos científicos o para el desarrollo de nuevos inmunizantes, cumplen estrictas medidas de bioseguridad, aunque el informe no descarta el origen en uno de estos centros. De acuerdo con lo consignado por el Ministerio y el CISA-INIA, este análisis se sustenta en la ausencia del grupo genético 29 en los brotes europeos recientes y en las características del genoma viral aislado en Collserola.

Según el medio, la investigación en curso pretende determinar el punto de partida del contagio para evitar futuras introducciones y contener potenciales riesgos para la cabaña porcina. Aunque la investigación aún no ha establecido responsabilidades ni ha confirmado el origen del brote, la línea de indagación sobre una posible relación con laboratorios científicos suma un elemento adicional a las medidas para controlar la sanidad animal en la región.

Finalmente, el Ministerio subrayó la importancia de mantener protocolos estrictos en las instalaciones donde se manipulan patógenos como el virus de la peste porcina africana, dada su capacidad de diseminación y su impacto en la producción agropecuaria. Según reportó el CISA-INIA, las conclusiones preliminares contribuirán a definir nuevas directrices para la prevención y la rápida respuesta ante focos similares en el futuro.