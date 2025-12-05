Agencias

EEUU aprueba una venta militar por 77 millones a Líbano en medio de las presiones para el desarme de Hezbolá

La Administración de Donald Trump ha anunciado este viernes que ha aprobado una venta de armas por 90,5 millones de dólares (unos 78 millones de euros) a Líbano, en medio de las presiones de Estados Unidos a las autoridades libanesas para que procedan al desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

El Departamento de Estado estadounidense ha dado 'luz verde' a una venta que incluye vehículos tácticos medianos M1085A2 y M1078A2, y equipo relacionado, después de que Beirut así lo solicitara. El contratista principal será la compañía Oshkosh Defense, con sede en Wisconsin.

La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa, dependiente del Pentágono, ha informado de esta decisión a través de su página web, donde ha explicado que ha emitido una certificación requerida con la que ha notificado al Congreso la medida.

Así, ha defendido que "esta venta propuesta apoyará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que sigue siendo un fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Próximo".

Según las autoridades estadounidenses, esto "mejorará la capacidad de Líbano para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, permitiendo a las Fuerzas Armadas Libanesas enfrentarse y derrotar rápidamente las amenazas a la seguridad perimetral, así como emplear con prontitud medidas antiterroristas".

Por último, la agencia del Pentágono ha asegurado que las capacidades de estos vehículos "facilitarán el intercambio de tácticas y entrenamiento operativo entre Estados Unidos y Líbano", y que este último "no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios en sus Fuerzas Armadas".

