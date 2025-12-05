Detenido el autor del secuestro del alunicero 'Niño Juan' durante un entrenamiento de fútbol

El sospechoso, quien intentó pedir ayuda a sus compañeros del equipo de fútbol tras ser descubierto por los agentes, fue sometido a un registro durante el cual la Policía Nacional incautó cuatro teléfonos móviles. Según informó Europa Press, el arresto se relaciona con la investigación sobre el secuestro de Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', una persona señalada previamente en casos de delincuencia organizada.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la detención se llevó a cabo alrededor de las nueve y media de la noche, cuando miembros de la Policía Nacional vestidos de civil localizaron al presunto autor del secuestro en un campo de fútbol situado en la Avenida Capricho de Usera, número 16. El Mundo adelantó detalles sobre el operativo, en el que el sospechoso, al verse descubierto durante un entrenamiento, intentó eludir a los agentes e incluso realizó un intento de agresión antes de ser finalmente sujetado y arrestado por los efectivos policiales.

El secuestro que originó esta operación tuvo lugar a finales de octubre en el distrito de Carabanchel, cuando Juan María Gordillo Plaza fue privado de su libertad. Según consignó Europa Press, la víctima fue liberada pocas horas después. El caso, que involucró a una figura identificada como 'alunicero' en contextos de actividad delictiva organizada, llevó a la policía a iniciar una investigación cuyo desarrollo ha implicado vigilancia y seguimiento sobre varios sospechosos.

Durante el arresto en Usera, el detenido solicitó apoyo a otros jugadores presentes en el campo, pero su acción no logró obstaculizar la intervención policial. Como parte del dispositivo de seguridad, los agentes le confiscaron diversos efectos personales, incluidas las comunicaciones móviles, que serán analizadas en el contexto de la investigación que realiza la Brigada de Policía Judicial de Madrid.

El arrestado, que ya se encuentra bajo custodia policial en dependencias de la Brigada de Policía Judicial, cuenta con múltiples antecedentes relacionados con hechos de naturaleza similar, especialmente en el ámbito de la delincuencia organizada, reportó Europa Press. Su historial delictivo ha suscitado la atención constante de las autoridades, quienes relacionan estos sucesos con una red de acciones criminales en la capital.

Las fuentes policiales citadas por Europa Press detallaron que el seguimiento del sospechoso comenzó tras recopilar pruebas vinculadas al secuestro de Juan María Gordillo Plaza y a otros incidentes en los que el detenido habría participado en el pasado. La intervención de los agentes se desarrolló en un entorno público durante la realización de una actividad deportiva, lo que obligó a extremar las precauciones a fin de evitar riesgos para los congregados.

El caso incluye elementos de gravedad, dado que el protagonismo de la víctima, el 'Niño Juan', y el contexto en el que se produjo el secuestro —así como la rápida liberación— refuerzan las hipótesis de la policía acerca de la coordinación y el modus operandi de organizaciones delictivas que operan en diferentes distritos de Madrid.

La incautación de los teléfonos móviles utilizará técnicas de investigación para analizar comunicaciones y vínculos que puedan arrojar nueva información sobre otros episodios criminales registrados en los últimos meses en la ciudad. Según detalló Europa Press, los antecedentes del detenido forman parte del expediente que analiza la Brigada de Policía Judicial, cuyos agentes buscan esclarecer los vínculos del acusado con otras personas relacionadas con los entornos delictivos identificados en la investigación.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de trabajo para determinar las posibles ramificaciones de este caso y su relación con actividades criminales previas protagonizadas por el grupo al que presuntamente pertenece el detenido. La operación del martes en Usera se inscribe en un esfuerzo más amplio de las fuerzas de seguridad por desarticular organizaciones dedicadas a delitos como el alunizaje y los secuestros exprés dentro del entorno urbano madrileño, consignó Europa Press.