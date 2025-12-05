D-Link presenta su solución 'all in one' para desplegar redes de nivel empresarial en pequeños entornos con la gama DBR

La compatibilidad con la tecnología WiFi 6 y la gestión centralizada de hasta quince puntos de acceso destacan entre las innovaciones incorporadas por la nueva gama DBR, orientada a empresas que buscan robustecer su infraestructura de red sin recurrir a sistemas complejos. Según informó D-Link, la solución presentada se dirige principalmente a pequeñas empresas y comercios interesados en optimizar el control y la instalación de sus redes, al mismo tiempo que acceden a funciones tradicionalmente reservadas a compañías grandes, como herramientas de seguridad avanzadas y capacidad de alto rendimiento.

Tal como reportó el propio medio D-Link, el núcleo de la propuesta DBR reside en una arquitectura integrada que reúne múltiples componentes esenciales para el despliegue de una red profesional. En un solo sistema se encuentran un router de nivel empresarial, que incorpora firewall avanzado y soporte para conexiones VPN, un switch multigigabit 2,5G y una controladora capaz de administrar de manera centralizada hasta quince puntos de acceso DBR-X3000-AP. Esta última puede operar de forma independiente o bajo la gestión directa del router, y soporta tecnología Mesh para permitir el roaming automático de dispositivos, facilitando la movilidad de los usuarios en entornos con diversos puntos de acceso.

D-Link detalló que la gama se compone de dos modelos de router, DBR-600-P y DBR-700, ambos dotados de firewall de última generación para proteger contra amenazas externas, junto a funciones para balanceo de carga y failover Multi WAN. Estas características permiten que la red mantenga la conectividad aunque una de las conexiones a internet falle, asegurando continuidad operativa para negocios donde la disponibilidad permanente resulta crítica. Además, el soporte para túneles VPN múltiples posibilita conexiones protegidas para empleados remotos o enlaces entre distintas sucursales.

Respecto a la distribución de datos dentro de la red, D-Link explicó que el switch multigigabit DBR-600-P aumenta el ancho de banda interno frente a alternativas convencionales basadas en gigabit, algo que consideran clave en escenarios con transferencia intensiva de información. El switch facilita una mayor rapidez y capacidad de respuesta para servicios y aplicaciones empresariales, además de soportar gestión avanzada mediante VLANs y tecnología PoE (Power over Ethernet). Esto último habilita la alimentación eléctrica de dispositivos de red desde el propio switch, suprimiendo la necesidad de fuentes de energía adicionales y aliviando la carga de cableado en espacios reducidos.

En referencia al despliegue inalámbrico, D-Link subrayó que el modelo DBR-X3000-AP permite crear y mantener una red WiFi unificada y segura, facilmente administrable desde los routers de la gama. La gestión centralizada ofrece la ventaja de aplicar perfiles de red WiFi a distintos puntos de acceso de manera sencilla, reduciendo el tiempo y el esfuerzo requeridos para modificar configuraciones o incrementar la cobertura en nuevas áreas. D-Link destacó que la compatibilidad con WiFi 6 potencia la velocidad, la capacidad y el desempeño respecto a generaciones anteriores de WiFi, permitiendo que varios dispositivos se conecten de manera simultánea con mayor eficiencia.

De acuerdo con la información de D-Link, la solución DBR fue especialmente concebida para cubrir las necesidades de empresas y comercios con recursos IT reducidos o con limitaciones para implementar infraestructuras de red complejas. La compañía indicó que la arquitectura modular posibilita adaptar la solución a los requerimientos específicos de cada organización: es posible asociar solo los elementos necesarios, como un router con firewall, un switch de mayor capacidad o múltiples puntos de acceso centralizados, optimizando así la eficiencia operativa y permitiendo la futura ampliación de la red según crezca el negocio.

El medio D-Link reportó que la funcionalidad de balanceo de carga y failover Multi WAN incrementa el nivel de garantía frente a eventuales fallos en el servicio de internet, y que las capacidades de priorización de tráfico implementadas en los modelos DBR-600-P y DBR-700 aportan ventajas para aplicaciones que demandan baja latencia, entre ellas videoconferencias, reuniones virtuales y herramientas de gestión empresarial.

Además, la compañía puntualizó que la gestión centralizada de los puntos de acceso mediante la controladora no solo distribuye recursos de forma dinámica, sino que también facilita la actualización de configuraciones y la modificación de políticas de acceso de manera remota o local, sin intervención manual directa sobre los dispositivos. Esta flexibilidad resulta útil en entornos que requieren cambios rápidos o deben adaptarse con frecuencia a nuevas dinámicas operativas.

D-Link hizo hincapié en que, a diferencia de muchas soluciones cloud, la infraestructura DBR permite gestionar la red sin dependencia de plataformas externas, lo que significa un mayor control y autonomía para el usuario. Esta característica se dirige especialmente a quienes valoran la independencia tecnológica y buscan evitar la exposición de información sensible a entornos ajenos a la propia empresa.

La capacidad multigigabit que ofrece el switch de la gama también resulta relevante en el contexto de la integración de dispositivos modernos en la red corporativa. D-Link mencionó la facilidad con la que pueden sumarse ordenadores con tarjetas de red avanzadas, sistemas de videovigilancia IP o terminales punto de venta, todos ellos con demandas de ancho de banda superiores a las redes gigabit tradicionales. El soporte Power over Ethernet integrado en el switch contribuye a reducir el requerimiento de infraestructura eléctrica adicional, lo que se traduce en menores costes y mayor facilidad de instalación, especialmente en aquellos espacios donde las condiciones físicas limitan la extensión de cables.

Otra de las características que remarcó D-Link es la posibilidad de administrar diferentes tipos de usuarios o dispositivos mediante la segmentación de la red, utilizando perfiles WiFi y VLANs. Esto permite reservar recursos o aplicar políticas distintivas según la función del usuario o el equipo conectado, ampliando el control sobre la seguridad y la calidad del servicio.

Respecto al soporte técnico, D-Link indicó que la administración flexible habilita tanto la gestión local como el monitoreo remoto, lo cual aporta una solución viable para pequeñas empresas que no cuentan con personal especializado o con departamentos IT extensos. La interfaz centralizada incluye herramientas para la supervisión en tiempo real del estado de la infraestructura, generación de alertas y ejecución de tareas de mantenimiento o diagnóstico.

Finalmente, D-Link resaltó que el objetivo de la gama DBR se centra en democratizar el acceso a funcionalidades avanzadas de conectividad, controlando costes y evitando la complejidad técnica asociada a sistemas empresariales tradicionales. Según la empresa, la solución se presenta como una alternativa para aquellas organizaciones interesadas en incrementar la cobertura, la seguridad y la experiencia de usuario de sus redes internas, sin requerir recursos propios de grandes corporaciones del sector tecnológico.