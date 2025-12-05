Agencias

Condenado a 7 años de prisión por tráfico de influencias el exdirector de la Policía de Colombia

El Tribunal Supremo de Colombia ha condenado este jueves a siete años y un día de cárcel al exdirector de la Policía Nacional el general retirado Rodolfo Palomino y le ha impuesto la inhabilitación durante un período de nueve años al declararlo culpable del delito de tráfico de influencias.

Palomino, que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, ha sido condenado asimismo al pago de una multa correspondiente a 174,9976 salarios mínimos mensuales vigentes en Colombia, lo que supone un monto de cerca de 250 millones de pesos (más de 56.259 euros).

El tribunal, que le ha denegado cumplir condena en prisión domiciliaria, ha dictaminado de este modo tras considerar probado que, en 2014, el general solicitó a la fiscal especializada Sonia Velásquez que suspendiera la orden de captura contra el empresario Luis Gallo, tal y como ha recogido la emisora Caracol, en el marco de una redada contra otra decena de personas involucradas en el despojo de tierras en Tulapas entre finales de los años 90 y en el que estarían implicados asimismo los paramilitares Castaño en Córdoba, en el norte del país.

La corte ha estimado que Palomino, que visitó entonces el domicilio de la magistrada, la presionó y la intimidó hasta el punto de que Velásquez acabó dejando en libertad al empresario "sin corroborar la prueba de descargo, entorpeciéndose la función judicial que debe ser imparcial".

El organismo ha recalcado que el general, que dirigió la Policía Nacional de Colombia entre 2013 y 2014, era consciente de la ilegalidad de su conducta, mientras que ha subrayado que los agentes bajo su autoridad "esperan que su máximo jerarca obre con decoro, pulcritud y transparencia". "Lo que debió fue colaborar con la funcionaria judicial y no ponerse al margen de la Constitución y de la Ley en beneficio de intereses mezquinos, para tratar de impedir que la aprehensión se cumpliera", ha añadido.

