Bruselas multa a X con 120 millones por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación

La Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El Ejecutivo comunitario inició una investigación sobre este caso en julio de 2024, con el objetivo de aclarar si esta práctica afectaba negativamente a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones "libres e informadas".

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

"Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en Internet en la UE", ha avisado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado tras conocerse la multa.