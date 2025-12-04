Raytheon (RTX) se alía con AWS para mejorar el control de misiones y procesamiento de datos en el espacio

La alianza anunciada incluye la integración de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático en los sistemas satelitales, una medida que plantea ventajas directas en reducción de costes, optimización de recursos y mayor flexibilidad en la ejecución de programas relacionados con la protección nacional. Según informó el comunicado de prensa citado por el medio, la empresa estadounidense Raytheon, que forma parte del conglomerado RTX, concretó un acuerdo de “colaboración estratégica” con Amazon Web Services (AWS) enfocado en modernizar las operaciones de control de misión y procesamiento de datos en el espacio.

Raytheon proporcionará a sus clientes capacidades espaciales consideradas cruciales para el éxito de sus operaciones, con especial atención a la preservación de la seguridad nacional, detalló la nota divulgada por la compañía. Esta colaboración facilitará la identificación y desarrollo de iniciativas en las que se puedan incorporar soluciones basadas en la nube, empleando servicios avanzados de AWS, como plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Gracias a este enfoque, la empresa prevé una disminución de los costes asociados a las misiones espaciales y una mayor adaptabilidad de los programas que requieren una respuesta ágil y eficiente.

El acuerdo también busca reforzar los sistemas actuales y futuros frente a potenciales amenazas y desafíos tecnológicos, con el objetivo de lograr resultados efectivos para los usuarios gubernamentales y otros clientes estratégicos del sector espacial. “Esta colaboración con AWS permite a nuestros equipos acelerar la innovación responsable en materia de IA, aumentar la agilidad manteniendo los más altos estándares de seguridad, optimizar los recursos y reforzar los sistemas para obtener resultados eficaces para nuestros clientes”, expresó Erich Hernández-Baquero, vicepresidente de la división de inteligencia, vigilancia y reconocimiento espacial de Raytheon, según consignó la nota de prensa.

David Appel, vicepresidente de la sección de AWS dedicada al apoyo al Gobierno de Estados Unidos, sumó que la iniciativa conjunta permite fusionar “la seguridad, la fiabilidad y los altos niveles de disponibilidad de AWS con la experiencia en sistemas espaciales de Raytheon para crear nuevas posibilidades para nuestros clientes de la industria espacial”.

De acuerdo con lo publicado en la nota de prensa, la clave de la colaboración reside en la implementación de servicios escalables de nube que permitirán a Raytheon adaptar sus soluciones tecnológicas al volumen y complejidad de las misiones que exigen innovación constante. Esto incluye desde el análisis en tiempo real de grandes cantidades de datos hasta la automatización de tareas en operaciones críticas de satélites.

El medio explicó que la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático a través de AWS abre la puerta al desarrollo de aplicaciones que antes resultaban inviables o excesivamente costosas, al tiempo que proporciona un mayor grado de autonomía a los sistemas desplegados. El ahorro de costes, una de las metas principales del acuerdo, irá acompañado de mayores garantías de cumplimiento de estándares de seguridad y fiabilidad en entornos altamente exigentes.

La iniciativa también contempla la mejora de los procesos de toma de decisiones en situaciones complejas, incluyendo la geolocalización, el monitoreo de amenazas desde el espacio y la respuesta táctica en escenarios de defensa. Según difundió Raytheon, el acceso a infraestructura tecnológica de última generación consolidará su posición como proveedor de servicios espaciales avanzados en Estados Unidos y entre sus aliados internacionales.

La actualización permanente de las tecnologías involucradas representa una garantía adicional para los clientes estatales, que podrán implementar innovaciones de manera ágil y sin comprometer la seguridad de la información crítica. Para Raytheon, trabajar junto a AWS posibilita escalar sus sistemas de acuerdo a las necesidades emergentes de sus clientes, robustecer la defensa nacional y, al mismo tiempo, optimizar la eficacia de cada misión mediante el uso intensivo de herramientas digitales avanzadas.

El acuerdo entre ambas compañías forma parte de una tendencia creciente en la industria espacial y de defensa, donde la colaboración con grandes proveedores de servicios de nube y tecnología es considerada esencial para enfrentar los desafíos asociados a la transformación digital y al uso seguro de la inteligencia artificial, indicó la nota de prensa citada por los medios estadounidenses especializados.