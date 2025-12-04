(Previa) Oviedo y Mallorca viven un duelo de necesitados en el Carlos Tartiere

La incapacidad ofensiva del Real Oviedo se ha mantenido durante cuatro encuentros consecutivos en LaLiga EA Sports, cifra que pone en evidencia su sequía goleadora y que lo sitúa como el equipo con menor capacidad anotadora del torneo, tras alcanzar solo siete tantos en lo que va de temporada. Según informó Europa Press, este rendimiento insuficiente ha contribuido a que el club asturiano ocupe la última posición en la clasificación y busque romper su negativa dinámica este viernes ante el RCD Mallorca, en un partido pautado para las 21.00 horas en el Carlos Tartiere, inaugurando la decimoquinta jornada del campeonato 2025-2026.

El Real Oviedo afronta el encuentro sumido en una racha de siete partidos sin conocer la victoria en la liga doméstica, después de caer la jornada anterior en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde recibió dos goles en contra antes de la media hora de juego y mostró una imagen poco convincente, detalló Europa Press. El equipo confía en el apoyo de su afición para revertir esta tendencia y aspira a volver a marcar como local, ya que solo ha celebrado dos goles en su estadio desde el comienzo de la temporada, un registro que, según el medio, Luis Carrión todavía no ha conseguido mejorar desde su llegada como técnico.

Por su parte, el Mallorca llega a tierras asturianas tras dejar escapar una ventaja de dos goles en su último partido en casa ante Osasuna, que igualó el resultado en los minutos finales, exactamente en el 92, consignó Europa Press. El equipo dirigido por Jagoba Arrasate ha obtenido solo cuatro de los últimos dieciséis puntos disputados, con una sola victoria fuera de casa en la presente campaña, conseguida en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla con marcador de 1-3. Actualmente, el conjunto balear se posiciona con apenas cuatro puntos más que su rival de turno y a solo una unidad de los puestos de descenso, una situación que subraya lo apretada de la parte baja de la tabla.

El Mallorca, no obstante, ha sabido puntuar ante equipos ubicados en la mitad inferior de la clasificación, una estadística que, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, representa un argumento al que se aferra para buscar un resultado positivo en el Carlos Tartiere. Jagoba Arrasate prepara el partido con contadas dudas en su alineación titular y confía en el atacante Vedat Muriqi, quien fue autor de dos goles en la jornada anterior, así como en Jan Virgili, para liderar el frente ofensivo.

En cuanto a la plantilla local, el Oviedo recupera para este compromiso a Ilyas Chaira, quien estuvo sancionado la jornada previa, lo que permitirá a Carrión contar con un mayor abanico de opciones para conformar el once titular. Asimismo, el capitán Santi Cazorla se perfila para volver desde el inicio, fortaleciendo el centro del campo ovetense y dotando de experiencia a un equipo necesitado de puntos y de alterar su situación en la tabla.

El encuentro se produce en un contexto de urgencia para ambos conjuntos. Según detalló Europa Press, tanto Oviedo como Mallorca llegan en situación crítica, con la presión de sumar de a tres para alejarse de las posiciones comprometidas y mitigar la irregularidad en su rendimiento. El escenario de este enfrentamiento en el feudo asturiano añade interés al partido por tratarse de la inauguración de la jornada quince, marco en el que los dos buscarán revertir su tendencia negativa reciente.

La programación de la decimoquinta jornada publicada por Europa Press incluye, además del choque entre Real Oviedo y Mallorca, encuentros como Villarreal-Getafe, Alavés-Real Sociedad, Betis-Barcelona y Athletic Club-Atlético de Madrid, junto a otros partidos que completan el calendario durante el fin de semana y el lunes 8 de diciembre, cuando Osasuna reciba al Levante.

Tanto los locales, empujados por el factor campo, como los visitantes, presionados por la cercanía a la zona de descenso, se presentan necesitados de puntos. En este contexto, el duelo en el Carlos Tartiere destaca por enfrentar a dos equipos que han mostrado irregularidad y que no han logrado enderezar el rumbo en la liga hasta el momento, de acuerdo con la información brindada por Europa Press.