(Previa) Deportivo y Racing buscan mantener su paso firme ante rivales de entidad

El Castellón, que actualmente ocupa la sexta posición, se presenta en Riazor con una dinámica positiva tras haber sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles en LaLiga Hypermotion, incluyendo un triunfo ante Las Palmas, uno de los equipos que más fuerte compite por el ascenso. Esta situación plantea un desafío para el Deportivo de la Coruña, líder del campeonato, que disputa un encuentro determinante frente a un rival directo en la carrera por los puestos de privilegio. Según consignó el medio Europa Press, el enfrentamiento de este domingo en Galicia enfrentará las aspiraciones de ambos conjuntos, con el Deportivo buscando su sexta victoria consecutiva y la tercera seguida ante su afición.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la lucha en la zona alta de la clasificación intensifica la presión sobre los dos primeros de la tabla, Deportivo y Racing de Santander, equipos que afrontarán partidos cruciales ante rivales directos por el ascenso durante la jornada 17 de la liga. El Deportivo intentará consolidar su posición de privilegio, mientras que el Castellón aspira a acercarse a las zonas de más alto rendimiento, respaldado por su reciente racha de resultados positivos.

El Racing de Santander, por su parte, visitará el domingo el estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz. El conjunto cántabro llega al compromiso con el objetivo de sumar una tercera victoria consecutiva que le ayude a presionar al líder y mantener su posición como escolta. Europa Press detalló que Asier Villalibre, máximo goleador del torneo, será una de las figuras clave para el Racing, ya que buscará marcar por quinto partido seguido y fortalecer las opciones de su equipo en la pelea por el ascenso.

El Cádiz tratará de capitalizar el impulso tras haber conseguido una relevante victoria como visitante ante el Córdoba, partido en el que doblegó a los andaluces por 2 a 1. Ahora, como local, pretende transformar ese buen resultado en una racha positiva y mantenerse fuera de las posiciones comprometidas, mientras el Racing busca afianzarse en los puestos altos y aumentar la presión sobre el Deportivo en la cima de la tabla.

Según informó Europa Press, la jornada también reserva atención para el Almería, que ocupa el tercer lugar en la clasificación. El conjunto andaluz viajará al Principado y enfrentará al Andorra en el primer encuentro del sábado. Ambos equipos llegan en una situación delicada: Almería viene de perder en dos de sus últimos tres compromisos y acumula tres jornadas sin conocer la victoria, mientras que el Andorra suma apenas un punto de los últimos nueve posibles y recientemente quedó eliminado de la Copa tras caer ante la Cultural Leonesa.

Europa Press reportó además que el Burgos, quinto en la clasificación, recibirá al Albacete en El Plantío el lunes, en un intento de revertir la tendencia de dos derrotas consecutivas y consolidar su presencia en la zona de playoff. Albacete, que ha caído en tres de sus últimos cuatro partidos, peligra con acercarse aún más a la parte baja de la tabla y encara este duelo con la necesidad de sumar puntos para evitar comprometer su permanencia.

La competencia por las primeras posiciones se mantiene intensa, como lo refleja el calendario difundido por Europa Press. En la jornada sabatina, además del Andorra-Almería, está programado el partido entre el Huesca y el Real Valladolid, así como el enfrentamiento entre Real Sociedad B y Real Sporting. El domingo, además de los duelos de Deportivo de la Coruña y Racing de Santander, se disputarán el Leganés contra el Córdoba, el encuentro del Eibar frente a la Cultural Leonesa y la visita del Granada a la AD Ceuta.

Las Palmas, tras perder el liderato en la jornada anterior debido a la derrota ante el Castellón, recibirá al Mirandés el lunes con la intención de retomar la senda del triunfo en su estadio, donde ha encadenado cuatro victorias seguidas. El conjunto canario intenta capitalizar su fortaleza como local para obtener un resultado que le permita escalar posiciones nuevamente, mientras el Mirandés necesita urgentemente sumar fuera de casa, algo que no logra desde la fecha cuatro cuando venció al Albacete.

La programación de la jornada 17 de LaLiga Hypermotion, de acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, contempla también el partido entre Málaga y Real Zaragoza, programado para la noche del lunes, en una fecha que, por los duelos directos entre protagonistas de la zona alta de la tabla, podría arrojar cambios significativos en la lucha por el ascenso. Cada compromiso adquiere relevancia en un contexto de máxima competitividad, donde cualquier resultado puede modificar el equilibrio existente y redibujar el panorama de los equipos que eligen a corto plazo sus aspiraciones de ascenso o permanencia.