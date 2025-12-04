Agencias

Macron muestra su "preocupación" por la condena en Argelia a un periodista francés y pide su liberación

Guardar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado este jueves "muy preocupado" por la condena emitida por un tribunal argelino contra el periodista francés Christophe Gleizes, que ha sido condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de los cargos que se le imputaban por apología del terrorismo.

El mandatario galo, que ha prometido "tomar medidas para lograr su liberación", ha pedido que sea excarcelado, según ha recogido la emisora de radio Europe 1. "Mis pensamientos están con él y su familia. Vamos a trabajar con las autoridades argelinas para lograr su liberación y su regreso a Francia lo antes posible", ha aseverado un día después de que se emitiera el veredicto.

Gleizes, que trabaja para las revistas 'So Foot' y 'Society', viajó a Argelia en mayo de 2024 y fue detenido poco después por entrar con un visado de turista, cuando iba a informar sobre la época dorada del club local Jeunesse Sportive de Kabylie JSK).

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE registra en el Congreso la solicitud de comparecencia de Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META

El PSOE registra en el

Karla Sofía Gascón, un año después del escándalo: "No borraría nada porque de todo se aprende"

Tras su regreso en Madrid, la actriz comparte cómo los retos recientes impulsaron su vida y su carrera, reconoce la dificultad de controlar el discurso público y destaca que cada obstáculo puede convertirse en motor para reinventarse y crecer

Karla Sofía Gascón, un año

Incliva participa en un proyecto europeo para mejorar la salud oral de mayores y crónicos en zonas rurales

Incliva participa en un proyecto

Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk

Reino Unido tilda de "inexacto"

Óscar Casas declara su amor por Ana Mena: "Tengo el corazón robadísimo"

Óscar Casas declara su amor