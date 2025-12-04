La gripe se sitúa en 75,3 casos por 100.000 habitantes, llegando casi a duplicarse en una semana

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 75,3 casos por cada 100.000 habitantes en España, llegando casi a duplicarse el número de infecciones en una semana, con un incremento del 83,6 por ciento, según muestra el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con datos de la semana del 24 al 30 de noviembre.

El informe, correspondiente a la semana 48 del año, recoge que la gripe, en fase epidémica desde la semana pasada, presenta una intensidad de circulación "baja". La tasa de gripe actual es comparable a la que había en la primera semana de enero de la temporada 2024-2025, cuando se registraron 75,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia el adelanto de la epidemia.

El grupo más afectado es el de los niños entre uno y cuatro años, que registra 208,3 casos por 100.000 habitantes, un 80,7 por ciento más que la semana anterior. Junto a este, el grupo de menores de entre cinco y 19 años se sitúa en 189,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja un aumento del 13,8 por ciento.

En líneas generales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel nacional es de 643 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 23,3 por ciento frente a los 521,3 casos de la semana anterior. Las IRAs también se encuentran por encima del umbral epidémico y presentan una intensidad "baja".

La tasa de Covid-19 es de 3,6 casos por cada 100.000 habitantes, habiendo sufrido un ligero incremento respecto a los 3,3 casos de la semana previa, mientras que la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años continúa aumentando, con 384,1 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al porcentaje de positividad para cada una de las infecciones, es del 26,5 por ciento para gripe (23% en la semana previa), 1,8 por ciento para SARS-CoV-2 (0,9% en la semana previa) y cuatro por ciento para VRS (3,5% en la semana previa).

VIGILANCIA EN HOSPITALES

Por otra parte, sobre la situación en hospitales, el informe recoge que la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha aumentado hasta los 15,5 casos por 100.000 habitantes, en comparación con los 12,9 casos de la semana previa. El porcentaje de positividad es de 25,1 por ciento para gripe (19,1% en la semana previa), 2,3 por ciento para SARS-CoV-2 (4,7% en la semana previa) y 10,7 por ciento para VRS (6,5% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se estima en 3,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 2,5 en la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 21,5 por ciento de neumonía, un 4,1 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 4,9 por ciento de letalidad.

En el caso de la Covid-19, se estima una tasa de hospitalización de 0,4 casos por 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 0,6 casos recogidos en el anterior informe. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 23 por ciento de neumonía, un 2,5 por ciento de admisión en UCI y un 10,1 por ciento de letalidad.

Para VRS, la tasa de hospitalización se estima en 1,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,8 casos en la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,3 por ciento de neumonía, un 12,7 por ciento de admisión en UCI y ninguna letalidad.

Por último, el informe apunta, según las estimaciones del modelo MoMo, que en la semana 48 se observaron 9.571 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 8.849.