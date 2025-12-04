La banca española se sitúa como la de peor capital de Europa por cuarto año consecutivo, según la EBA

La banca española ha sido la que peor ratio de capital ha registrado de toda Europa en el ejercicio anual de transparencia que elabora la Autoridad Bancaria Europea (EBA) por cuarta vez consecutiva.

En concreto, las diez entidades españolas que han formado parte de esta edición registraron una ratio de capital CET1 en su variante transicional del 13,18% en el segundo trimestre del año, fecha de corte para este ejercicio.

Este dato se incrementó en 41 puntos básicos y es el peor de los 25 países europeos que forman parte del examen tras quedar por detrás del 15,51% de Eslovenia.

Por el contrario, la banca de Lituania fue la que mejor capital tuvo al cierre de junio, con un 25,91%, seguida de la de Luxemburgo, con un 22,77%, y la de Malta, con un 21,27%. En el conjunto de los 119 bancos que han participado en el ejercicio, la ratio ha sido del 16,33%, lo que supone 23 puntos básicos más que un año antes.

Con respecto al resto de datos publicados por el supervisor este jueves, la ratio transicional de apalancamiento de las entidades fue del 5,90%. Los diez bancos españoles se anotaron una ratio del 5,59%.

De su lado, la ratio de créditos fallidos (NPL, por sus siglas en inglés) fue del 1,84% para la suma de todos los bancos, sin apenas cambios desde el 1,86% del segundo trimestre de 2024. La banca española redujo su ratio en 23 puntos básicos, hasta el 2,56%.

Por desglose, Kutxabank se ha situado como la firma de mayor solvencia de España, con una ratio CET1 del 19,68%. En el segundo puesto se ubica Unicaja Banco, con un 15,98%, mientras que Ibercaja alcanzó el 14,26%, situándose en tercera posición.

En cuarto lugar, la EBA ha colocado a Banco de Crédito Social Cooperativo, la entidad cabecera del Grupo Cajamar, con una ratio del 14,09%, por delante de BBVA (13,34%), Abanca (13,22%) y Sabadell (13,06%).

Así, la octava posición de los diez bancos analizados es para Santander, con una ratio al cierre del segundo trimestre de 2024 del 12,98%, mientras que Bankinter registró un 12,57% y CaixaBank fue la que obtuvo un peor dato, con un 12,25%.