Agencias

El vicepresidente Taberna recibe al embajador de Colombia, Eduardo Ávila

Guardar

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha recibido al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, en el marco de la visita institucional que el diplomático ha realizado a la Comunidad foral.

La reunión, celebrada en el Palacio de Navarra, ha permitido analizar de manera conjunta la situación del país sudamericano, así como compartir impresiones sobre migración circular y sobre las oportunidades de inserción sociolaboral para ciudadanos de origen colombiano en Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

En el encuentro ha participado también el cónsul general de Colombia en Bilbao, Edgar Rojas, la consejera de Relaciones Exteriores de la embajada de Colombia en España, Ava Gómez, y el delegado de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para Migraciones, Harold Rojas.

Según datos del Instituto nacional de Estadística, en 2024 Navarra contaba con 9.529 personas de nacionalidad colombiana, el 54% de ellas mujeres, siendo la tercera nacionalidad más importante en número de los habitantes de la Comunidad foral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE registra en el Congreso la solicitud de comparecencia de Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META

El PSOE registra en el

Karla Sofía Gascón, un año después del escándalo: "No borraría nada porque de todo se aprende"

Tras su regreso en Madrid, la actriz comparte cómo los retos recientes impulsaron su vida y su carrera, reconoce la dificultad de controlar el discurso público y destaca que cada obstáculo puede convertirse en motor para reinventarse y crecer

Karla Sofía Gascón, un año

Incliva participa en un proyecto europeo para mejorar la salud oral de mayores y crónicos en zonas rurales

Incliva participa en un proyecto

Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk

Reino Unido tilda de "inexacto"

Óscar Casas declara su amor por Ana Mena: "Tengo el corazón robadísimo"

Óscar Casas declara su amor