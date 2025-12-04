Agencias

Condenado a 30 años de prisión el yerno del opositor venezolano Edmundo González

Guardar

yo no conocemos y con la cual sé y me consta, Rafael nunca ha mantenido relación alguna".

En su escrito, González ha denunciado que ni ella ni su abogado tienen acceso al expediente del caso y que, en los diez meses de proceso, "nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente seguido en su contra". "Materialmente nos es imposible acceder al contenido de la sentencia, lo cual es totalmente injusto y genera una grave indefensión", ha lamentado.

En este sentido, ha acusado a las autoridades venezolanas de cometer una "grave violación de los derechos y garantías judiciales" de su esposo, después de que estas hayan defendido la supuesta confidencialidad del caso en su contra. "El proceso judicial y juicio penal que se realizó contra él ha violado flagrantemente sus Derechos Humanos y garantías establecidas en los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas", ha recalcado tras denunciar que Caracas le haya impedido designar su propio abogado y en su lugar le haya "impuesto el sistema de Defensa Pública".

"Además, ese proceso judicial ha violado el debido proceso y todos los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución. Es decir, ha sido un proceso inhumano, injusto, inconstitucional, ilegal, clandestino y, además, viciado de nulidad absoluta en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución", ha agregado, antes de asegurar que seguirá "luchando por todas las vías humanitarias disponibles por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de" su marido.

El excandidato presidencial venezolano ha rechazado en la misma red social la condena contra su yerno, alegando que "se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024".

"Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país", ha aseverado, después de afirmar que "la arbitrariedad exhibe fragilidad".

En línea con las palabras de su hija, ha defendido su "siempre firme" compromiso de trabajar por la libertad de Tudares, así como de "todos los presos políticos y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada en Venezuela".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dimite el ministro de Defensa de Nigeria en plena emergencia nacional por la ola de secuestros

El gobierno ha confirmado que Badaru Abubakar dejó su puesto por razones médicas, en medio de la crisis nacional tras la declaración de emergencia para frenar el avance de los secuestros y la creciente presión sobre las autoridades nigerianas

Dimite el ministro de Defensa

La FIL de Guadalajara (México) homenajea a Carmen Balcells con Mendoza y Riera

Durante una ceremonia especial en la Feria Internacional del Libro se reconoció el legado de Carmen Balcells, resaltando su influencia determinante en la literatura hispanoamericana, su apoyo a escritores y su profunda huella en el sector editorial, coincidieron participantes

La FIL de Guadalajara (México)

EEUU anuncia que RDC y Ruanda firmarán un acuerdo de paz el jueves en la Casa Blanca

El acuerdo busca frenar la violencia y el éxodo de miles en los Grandes Lagos africanos, mientras ambos jefes de Estado formalizan compromisos en Washington bajo mediación de la Casa Blanca y seguimiento internacional, según reportaron fuentes oficiales

EEUU anuncia que RDC y

EEUU confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

La orden del almirante Frank Bradley para lanzar una segunda ofensiva contra una lancha en aguas internacionales se fundamentó en eliminar presuntos riesgos ligados al narcotráfico, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legitimidad de los protocolos militares estadounidenses

EEUU confirma y defiende el

Expertos buscan un nuevo sonido para evitar atropellos con los vehículos eléctricos

Investigadores impulsan aplicar señales basadas en ruido rosa para avisar sobre la presencia de autos, bicicletas y patinetes eléctricos, proponiendo adaptarlas a entornos urbanos y mejorar así la protección, particularmente para personas con discapacidad visual, según Europa Press

Expertos buscan un nuevo sonido