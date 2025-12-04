Ana Mena, una más en la familia de Óscar Casas en su noche más especial

Imparable, y convertido en uno de los actores más populares de nuestro cine, Óscar Casas estrena nueva película mientras contamos las semanas para ver por fin juntos en la gran pantalla al actor y a Ana Mena en el proyecto en el que surgió su amor, 'Ídolos'.

Mientras no llega el momento, las fans del hermano de Mario Casas están de enhorabuena, ya que este viernes 5 de diciembre llega a los cines su nueva comedia romántica junto a Ana Jara, 'Me has robado el corazón', dirigida por Chus Gutiérrez y con un elenco de lujo formado por Arturo Valls, Antonio Pagudo, Mario Zarzo, Pol Granch, Lucía Veiga, Miguel de Lira, Alba Gutiérrez y Francis Lorenzo.

Una película que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada, y cuya première se ha celebrado este miércoles en el Cupra City Garage de Madrid con la presencia de la familia Casas casi al completo para arropar a Óscar demostrando que son una auténtica piña: sus padres, Heidi y Ramón, y sus hermanos Sheila, Christian y Daniel, llamando la atención la sonada ausencia de Mario, que en esta ocasión no ha podido estar a su lado por motivos profesionales.

Una noche muy especial en la que, confirmando que su relación está más que afianzada un año después de sus primeras fotografías juntos, también Ana Mena ha querido apoyar a su novio, aunque buscando no eclipsarlo ha intentado pasar desapercibida entrando al evento sin posar en el photocall.

En el interior, Europa Press ha sido testigo de lo integrada que está la artita malagueña en la familia Casas, ya que tras saludar cariñosamente a todos se la ha visto charlando de lo más cómplice y cercana tanto con su "suegro" como con su "cuñada" Sheila