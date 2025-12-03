Agencias

Xoople inicia operaciones desde su nueva sede en Tres Cantos (Madrid) para impulsar la inteligencia terrestre

La empresa española de inteligencia terrestre Xoople ha inaugurado este miércoles su sede central mundial en Tres Cantos, en Madrid, desde donde pretende impulsar la economía regional y avanzar hacia la soberanía en materia de inteligencia artificial (IA).

Las nuevas instalaciones de Xoople en Tres Cantos albergarán las operaciones globales de la empresa en un espacio de 4.000 m2, que también estará dedicado a atraer y formar a talentos nativos digitales en IA.

Se espera que la apertura de la sede de Xoople cree en la región más de 300 nuevos puestos de trabajo de alta especialización de forma directa y otros cientos de forma indirecta, un dato que el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha valorado de manera positiva.

"La apertura de la Sede de Xoople confirma a Tres Cantos como un centro estratégico para la innovación y la tecnología aeroespacial. [...] Este tipo de proyectos refuerzan nuestra economía, generan empleo de calidad y consolidan a España como referente global en inteligencia artificial", ha expresado.

"Nos encontramos en un momento crucial en el que la colaboración público-privada nos permite avanzar hacia una autonomía estratégica en datos de la Tierra", ha señalado el director ejecutivo de Xoople, Fabrizio Pirondini. Desde su nueva sede, pretenden "transformar sectores clave como el transporte, los servicios financieros y la agricultura mediante el uso de la tecnología EarthAI".

Xoople desarrolla la nueva generación de datos terrestres preparados para IA que se puede combinar con otras fuentes de datos empresariales para obtener un nuevo nivel de comprensión sobre los cambios en la superficie terrestre y su impacto.

Paralelamente, Xoople ha lanzado el 'Programa de Acceso Temprano', un modelo que permite a empresas a nivel mundial acceder y personalizar las soluciones de Xoople en una vista previa privada.

Con él, la compañía ha destacado la colaboración directa "con los principales actores del mercado", entre los que se encuentran Microsoft, Esri y Databricks, para acelerar la adopción de sus soluciones y generar un impacto económico significativo.

