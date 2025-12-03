Xabi López-Arostegui (Valencia Basket) es baja por una lesión muscular en la pierna derecha

El futuro inmediato de Xabi López-Arostegui en las canchas permanece sin fecha definida para su regreso luego de que el diagnóstico médico oficial confirmara una lesión muscular en la pierna derecha. Según detalló el Valencia Basket, el jugador internacional español experimentó molestias durante una sesión de entrenamiento el lunes y abandonó el trabajo colectivo tras percibir el problema físico. Las pruebas realizadas poco después confirmaron la lesión muscular, lo que forzó su baja de manera temporal y modificó la planificación del cuerpo técnico, que deberá reorganizar la rotación exterior del equipo de cara a los próximos compromisos.

El club, mediante un informe difundido por sus canales oficiales y citado por el medio Valencia Basket, informó que la evolución de López-Arostegui será supervisada de forma permanente por los servicios médicos de la entidad. La reincorporación del alero quedará condicionada por el avance del proceso de recuperación y exclusivamente supeditada a la decisión de los profesionales sanitarios, sin que se haya fijado ningún plazo concreto ni aproximado para su reaparición en la competición oficial. El comunicado remarca que la readmisión a la dinámica de grupo dependerá del progreso que muestre el jugador en los tratamientos y en las evaluaciones periódicas, reservándose el alta médica solo cuando las condiciones lo permitan.

La temporada de López-Arostegui ha estado marcada por una irregularidad en la continuidad debido a sus problemas físicos. De acuerdo con el parte de Valencia Basket, solo intervino en cinco de los ocho compromisos disputados por el equipo en la Liga Endesa, donde ha promediado 14 minutos y 37 segundos, 7,4 puntos, 4 rebotes y una valoración de 8,2 por encuentro; cifras que reflejan su aportación en ataque y en tareas de rebote cuando estuvo disponible. En la Euroliga ha participado también en cinco ocasiones, pero de un total de trece partidos, con registros más discretos: 6 minutos de promedio en cancha, 0,4 puntos, 1 rebote y una valoración media de 0,2, lo que muestra el impacto de sus dificultades físicas en la máxima competición continental.

El medio Valencia Basket detalló que la reciente confirmación de su baja incide de manera directa en el esquema táctico y en la gestión de las rotaciones del equipo. Hasta el momento, López-Arostegui se ha erigido como una de las opciones regulares en la rotación exterior, desempeñando labores complementarias en ambos lados del campo cada vez que su estado físico lo ha permitido. En el ámbito nacional, su participación resultó más frecuente, mientras que en la Euroliga solo pudo colaborar de manera puntual durante las primeras semanas de la temporada.

La ausencia del jugador coincide con un tramo exigente del calendario para la entidad valenciana, que afronta una agenda recargada tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. El cuerpo técnico se verá obligado a introducir modificaciones en las convocatorias y distribuir de nuevo los roles ya establecidos, con el objetivo de paliar la falta de López-Arostegui hasta que reciba el alta médica. El club ha reiterado a través de sus diferentes actualizaciones que todas las decisiones relacionadas con su vuelta al primer equipo dependerán exclusivamente del criterio médico y del estado físico que presente a lo largo de la rehabilitación.

Según reiteró Valencia Basket en su última comunicación, la evolución del jugador determinará el tiempo de baja, ya que la respuesta de su organismo a los tratamientos señalará cuándo estará en condiciones aptas para retornar a la competición. Por ahora, la entidad mantiene la postura de no anticipar plazos, buscando preservar tanto la salud como el rendimiento futuro de López-Arostegui.

La situación actual introduce un elemento de incertidumbre respecto a la planificación táctica del Valencia Basket, especialmente al considerar los próximos retos en los torneos nacionales e internacionales. La aportación del alero, aunque limitada este año por las circunstancias físicas, se venía considerando valiosa dentro de la rotación del equipo. Mientras se prolongue su ausencia, el club y su entorno siguen atentos a las nuevas informaciones que proporcionen los servicios médicos, a la espera de los partes que clarifiquen su evolución y posibilidades de reintegración en la dinámica competitiva.