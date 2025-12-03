Protocolo estatal, pionero en la UE, de comunicación y atención a personas con discapacidad en situación de emergencia

La Reina Letizia y el ministro Pablo Bustinduy, con carácter previo a la entrega en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras Demencias de Salamanca (CREA), de los Premios Nacionales de Discapacidad que llevan el nombre de la primera, han presidido la 32ª Reunión del Consejo Rector del Real Patronato sobre Discapacidad en la que se ha presentado el nuevo protocolo estatal de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Se trata de un documento pionero en la Unión Europea que ya ha sido aprobado en el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias y que establece un marco común de actuación dirigido a todos los profesionales que intervienen en situaciones de emergencia, buscando homogeneizar en todo el territorio del Estado la manera de comunicar y atender una emergencia de las personas con discapacidad para salvar vidas de personas con realidades no normativas.

La iniciativa ha sido impulsada por el Real Patronato sobre Discapacidad, en colaboración con el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, así como las organizaciones de la discapacidad representadas por el CERMI, la fundación ONCE, el Obsevatorio ZERO, y las comunidades autónomas como administraciones competentes en discapacidad y emergencias.

El documento ofrece indicaciones claras y precisas en la interacción entre los servicios de emergencia, como bomberos, policías, protección civil o sanitarios, y las personas con discapacidad que precisan de apoyos y metodologías que sean garantes de accesibilidad y seguridad, como personas sordociegas, personas con dificultades de comprensión o comunicación, personas con movilidad reducida, personas con problemas de salud mental o personas con trastorno del espectro del autismo (TEA), entre otras.

En concreto, el documento se articula en dos escenarios: en primer lugar, se establecen directrices sobre cómo comunicar una emergencia para que mecanismos como, por ejemplo, ES-Alert, puedan ser comprensibles para todas las personas.

Por otra parte, se señala la manera de intervenir en la emergencia si hay personas con discapacidad en un rescate, estableciendo pautas para personas con autismo, dificultades de movilidad, o complicaciones para identificar el riesgo como ocurre con las personas ciegas. El protocolo deberá complementarse con formación especializada a los servicios de emergencia en materia de discapacidad y accesibilidad.

La aplicación de este protocolo corresponde a las comunidades autónomas, administraciones competentes en materia de emergencias y en discapacidad, pero garantiza una respuesta coordinada, inclusiva y eficaz ante cualquier crisis en las que haya implicadas personas con discapacidad. Además, el documento será revisado de manera anual, asegurando su evaluación con el objetivo de ir incorporando todas las mejoras que sean pertinentes.