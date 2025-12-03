Montero espera que "el cumplimiento de los compromisos del Gobierno restablezca la confianza perdida con Junts"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este miércoles esperanzada en que "el cumplimiento de los compromisos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "restablezca la confianza que se ha perdido con Junts".

Así lo ha indicado la vicepresidenta en una atención a medios durante una visita a la sede de la Estación Biológica de Doñana del CSIC en Sevilla, y a preguntas de los periodistas después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya asegurado este miércoles que la formación independentista catalana mantiene su posición sobre el PSOE, con el que rompieron relaciones a finales de octubre, y haya emplazado a los socialistas a "tomar decisiones".

"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quien debe tomar decisiones es el PSOE", ha recalcado Nogueras en rueda de prensa en la sede central del partido.

Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumiera el martes incumplimientos con Junts y anunciara un paquete de medidas en materia local y de vivienda que pedían los de Carles Puigdemont.

María Jesús Montero se ha referido a esos anuncios del presidente del Gobierno este pasado martes en una entrevista radiofónica para comentar que Sánchez "fue muy claro ayer respecto a que no habíamos sido diligentes" desde el Ejecutivo "a la hora de cumplir con los compromisos que se había llegado con esta formación política para permitir que podamos seguir avanzando la legislatura en la conquista de los derechos" y el "bienestar" que la vicepresidenta cree que "cada día estamos procurando desde el Consejo de Ministros".

Al hilo, Montero ha valorado el acuerdo alcanzado "para los empleados públicos" que conlleva un incremento de "más de un 11% de sus retribuciones de aquí al año 2028", o la medida para que los ayuntamientos "puedan invertir más de 761 millones de euros en inversiones sostenibles", en "política de vivienda, de residuos, de alumbrado público, de gestión de agua, de los que son las competencias habituales de nuestros ayuntamientos", ha abundado.

La también secretaria general del PSOE andaluz ha sostenido que "es muy importante cumplir con los compromisos de Junts", al igual que con "cualquier formación política, y seguir avanzando en algunas medidas que son complejas, que son difíciles", y en las que "tenemos que poner todo el interés", ha añadido, y en ese punto ha aludido al "uso de las lenguas cooficiales" españolas en Europa que se promueve desde el Gobierno y sobre lo que desde el Ejecutivo están "trabajando con otras formaciones, con otros países, para que sea una realidad".

"EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS" SE DARÁN MÁS "PASOS"

"Espero que todo ese cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza que se ha perdido con Junts", ha declarado María Jesús Montero antes de añadir que este martes se dieron "pasos en este sentido" que "en las próximas semanas se tienen que seguir dando".

La vicepresidenta ha sostenido que "es importante que restablezcamos esa relación porque el impulso de la legislatura sólo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, y tenemos todavía cosas muy importantes que hacer", y al respecto ha subrayado que Pedro Sánchez estableció este martes "con mucha claridad cuáles son las prioridades a las que nos enfrentamos".

Tras apuntar que, en lo que respecta concretamente al Ministerio de Hacienda, este departamento debe acometer ahora a final de año decisiones como "las prórrogas de medidas que terminan el 31 de diciembre y que tenemos que volver a aprobar", así como "el impulso al proyecto" de Presupuestos Generales del Estado para 2026 sobre el que "estamos hablando con el resto de formaciones políticas", Montero ha concluido proclamando que por parte del Gobierno "cumpliremos con los compromisos con Junts y con el resto de formaciones políticas". "Y si hasta la fecha no hemos sido diligentes, tomamos nota y estamos convencidos de que restableceremos confianza porque cumpliremos", ha apostillado para finalizar.