Microsoft Teams estrenará autocorrección y gestión multiinquilino desde una misma cuenta en 2026

La compañía ha identificado cada una de las nuevas funciones con códigos ID específicos dentro de su hoja de ruta, y ambas estarán disponibles inicialmente para usuarios de la versión de escritorio, incluidas computadoras Mac. Entre estas innovaciones, la posibilidad de gestionar la actividad de varios inquilinos desde una misma cuenta permitirá responder a mensajes y participar en chats grupales de diversas organizaciones dentro de la interfaz de Teams. De acuerdo con la información publicada por Microsoft en su página de Hoja de ruta de Microsoft 365, estas dos novedades comenzarán su despliegue durante los primeros meses de 2026, con el objetivo de optimizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad de los usuarios corporativos.

Según detalló Microsoft, una de las principales incorporaciones será la función de autocorrección automática para textos en la redacción de Teams. Esta nueva característica, identificada como ID 534487, permitirá que las palabras mal escritas se corrijan automáticamente cuando los usuarios compongan mensajes, lo que evitará el paso de revisión manual de errores ortográficos antes de enviar la comunicación. La autocorrección estará disponible inicialmente como una versión preliminar durante el mes de enero de 2026 para la versión de escritorio, y posteriormente la compañía planea su lanzamiento global para todos los usuarios.

Por otra parte, Microsoft también adelantó que durante febrero del mismo año pondrá en marcha la gestión multiinquilino, de acuerdo con su hoja de ruta. Esta función, registrada como ID 534490, posibilitará a los miembros o invitados en diversas organizaciones responder a mensajes y gestionar notificaciones de varios inquilinos sin interrumpir el flujo de trabajo ni cambiar de cuenta continuamente. Las instancias de multiinquilino en la plataforma refieren a las organizaciones específicas con su propio entorno dentro de Teams, lo que hasta ahora implicaba procedimientos separados para interactuar con cada una. A partir de esta actualización, los usuarios podrán centralizar la administración y el acceso a notificaciones desde una sola cuenta, lo que simplifica la participación en chats grupales y la respuesta a conversaciones en todas las organizaciones de las que formen parte.

El medio reportó que ambas funciones están diseñadas para incrementar la eficiencia durante el uso del servicio corporativo, reduciendo el tiempo que los usuarios dedican a tareas repetitivas, como la corrección de textos o el cambio de cuentas entre organizaciones. La empresa ha señalado que esta actualización también busca responder a la demanda de quienes gestionan roles en múltiples organizaciones y requieren mantenerse al día con mensajes y actividades de diferentes equipos, todo desde un único entorno de trabajo.

Microsoft, según publicó en su plataforma de actualizaciones, continúa en la línea de fortalecer tanto la productividad como la experiencia de los usuarios, incorporando servicios inteligentes que operan en la nube y respondan a las necesidades específicas del entorno empresarial. Estas novedades, detalló la compañía, se suman a las recientes actualizaciones anunciadas para otras aplicaciones del ecosistema Microsoft 365 y buscan robustecer la integración y gestión centralizada dentro de la plataforma Teams.

El despliegue de las nuevas funciones de autocorrección y multiinquilino estará limitado inicialmente a la versión de escritorio, donde se realizan las pruebas y los usuarios recibirán acceso progresivamente antes del lanzamiento general. Microsoft ha enfatizado que el objetivo es lograr que la transición y adopción de estas mejoras se realice sin incidencias, asegurando que tanto los administradores como los usuarios finales puedan aprovechar los cambios de manera efectiva y sin contratiempos técnicos. Según consignó Microsoft en su hoja de ruta, estas implementaciones forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a Teams como el centro de comunicación y colaboración para empresas de todos los tamaños.