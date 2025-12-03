Lolita Flores se derrumba al hablar del documental de su hermano Antonio: "No puedo verlo"

La revelación de Lolita Flores durante su paso por el programa ‘Y ahora Sonsoles’ acerca de su imposibilidad para volver a ver el documental ‘Flores para Antonio’, impulsado por Alba Flores, reflejó el dolor persistente que la familia afronta tras la pérdida de Antonio Flores. Según informó el medio, la artista explicó que la herida permanece abierta y que el visionado de la obra dedicada a su hermano resulta emocionalmente insostenible. Este testimonio se produjo en el marco de una entrevista en la que Lolita abordó tanto aspectos íntimos como profesionales, e instó a la audiencia a descubrir la faceta más personal y familiar del fallecido músico a través de la producción audiovisual dirigida por su sobrina.

De acuerdo con la cobertura del citado medio, la visita de Lolita Flores al plató coincidió con el aniversario número treinta y dos de su hijo Guillermo Furiase, celebración que la familia llevó a cabo antes de que el homenajeado continuara la conmemoración en compañía de amigos. Durante la entrevista, la cantante y actriz repasó diversos temas de su vida privada y trayectoria profesional, haciendo especial mención a la nueva etapa de la obra ‘Poncia’, que inaugura temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid luego de recorrer escenarios nacionales. El medio reportó que, a sus sesenta y siete años y con cuarenta y nueve años cotizados —de los cuales la Seguridad Social reconoce treinta y siete—, Lolita afirmó que no contempla retirarse del mundo artístico, salvo que su salud lo exija, y que prioriza el bienestar de quienes más lo requieren a la hora de acceder a una pensión.

La atención concedida a la salud por la artista ocupó otro segmento destacado de la conversación, según publicó el medio. Lolita compartió con la conductora Sonsoles Ónega algunas de sus rutinas personales, entre ellas la ingesta diaria de ajo crudo y la preferencia por no vacunarse contra la gripe. Señaló además que complementa su dieta con pan integral, miel, canela, jamón y café, defendiendo el equilibrio entre remedios naturales y el uso prudente de antibióticos cuando la situación lo justifica. Estas declaraciones reflejaron un enfoque personal sobre el autocuidado y la prevención de enfermedades, una postura que, según detalló el programa, se mantiene en el seno de la familia Flores.

La obra teatral ‘Poncia’, cuyo guion y protagonismo corresponden a la propia Lolita Flores, sirvió como punto de partida para explorar el tratamiento de la muerte en la vida y la memoria familiar. Tal como consignó el medio, la intérprete describió una cotidianidad en la que mantiene conversación permanente con el recuerdo de sus padres, Lola Flores y Antonio González ‘El Pescaílla’, así como de su hermano Antonio, definiendo estos lazos como un faro que perdura tras la ausencia física. “En mi casa el luto se ha llevado de manera diferente. Hablo con ellos como con cualquiera. Han sido tres seres de luz y yo creo que nos siguen dando esa luz”, relató Lolita durante la transmisión.

La figura de Antonio Flores adquirió especial peso cuando la conversación se centró en el documental ‘Flores para Antonio’. Según detalló el medio, la obra, impulsada por Alba Flores e integrada por material inédito y testimonios de allegados, se estrenó durante el Festival de San Sebastián, evento al que Lolita asistió. A pesar de su presencia inicial, la artista confesó que la experiencia resultó demasiado dolorosa para repetirla: “Lo vi en el Festival de San Sebastián pero ya no puedo verlo más. Tengo la herida abierta todavía y me cuesta mucho hablar del tema. Es mi vida, es mi paraíso, donde mi hermana Rosario y yo queremos ir cuando muramos. Es lo que yo tenía”, expresó en plató, según recogió el medio.

Aunque admitió su incapacidad para volver a enfrentarse a las imágenes, Lolita animó a los espectadores del programa a que se acerquen al documental. Argumentó que la iniciativa de Alba Flores no solo expone la producción artística de Antonio, sino que permite un conocimiento más profundo de su personalidad y vida familiar, dimensiones habitualmente eclipsadas por su perfil público. Afirmó que “Alba se ha reencontrado con la esencia de su padre, y ha contado quién era mi hermano además de un compositor maravilloso”, en declaraciones destacadas por el medio.

En el transcurso de la entrevista, la artista repasó la relevancia del entorno familiar en su vida actual, refiriéndose a los vínculos con sus hijos y nietos, y manifestando su intención de fortalecer estas relaciones tras una futura retirada de los escenarios. Según reportó el medio, Lolita relató la celebración organizada por el cumpleaños de su hijo Guillermo, que incluyó una comida en familia y la tradición de soplar la vela antes de que el festejado continuara la velada con amigos.

En el tramo final de su paso por el programa, Lolita recibió preguntas sobre otras figuras del ámbito musical, entre ellas Isabel Pantoja, a las que decidió no responder. No obstante, expresó públicamente el cariño que mantiene hacia la familia Rivera, con la que tiene vínculos desde su relación con el torero Paquirri. “Yo le mando un beso muy fuerte a toda la familia Rivera, les quiero mucho. Pero no de ahora, de siempre”, declaró, según consignó el medio.

La exposición mediática de Lolita Flores en ‘Y ahora Sonsoles’ permitió trazar un retrato sobre la compleja interacción entre la trayectoria profesional intensa, las costumbres personales de autocuidado y la persistente huella emocional provocada por las pérdidas familiares. El documental dedicado a Antonio Flores, según relató el medio, representa un homenaje a la figura del compositor y ha significado un ejercicio de memoria y reconocimiento tanto para la familia como para el público que acompaña la evolución artística del clan Flores.