Israel reabrirá el paso de Rafá "durante los próximos días" para permitir la salida de palestinos de Gaza

Las autoridades de Israel han informado este miércoles de que reabrirán "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha indicado en un comunicado que esta decisión "se enmarca en el acuerdo alcanzado en octubre" para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

"De acuerdo con el alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el paso de Rafá se reabrirá para la salida de residentes de la Franja de Gaza, que se facilitará mediante la coordinación con Egipto tras recibir el visto bueno de las autoridades israelíes y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea", ha explicado el COGAT.

Así, ha confirmado que esta reapertura se llevará a cabo siguiendo "un mecanismo similar al utilizado el pasado mes de enero", hace casi un año, cuando la UE también supervisó la misión en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Sin embargo, las autoridades israelíes no han dado detalles sobre la fecha exacta de la reapertura ni sobre la posibilidad de que aquellos que abandonen la Franja puedan volver por la misma vía en caso de que quieran hacerlo.

